کیان ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، اورژانس پیش‌بیمارستانی در مجموع ۴۵ هزار و ۲۸۳ مأموریت را به ثبت رسانده است.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۳۴ هزار و ۲۶۷ مورد در محدوده شهری و ۱۱ هزار و ۱۶ مورد در محورهای جاده‌ای انجام شده است.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: ۸ هزار و ۲۷۳ مأموریت ثبت‌شده در این مدت مربوط به حوادث ترافیکی و ۲۸ هزار و ۳۲۰ مأموریت مربوط به موارد غیرترافیکی بوده است.

ظهرابی ادامه داد: در این مدت مجموع بیماران و مصدومان دریافت‌کننده خدمات اورژانس به ۴۶ هزار و ۹۹۶ نفر رسید که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۷۶۸ نفر مصدوم حوادث ترافیکی و ۳۵ هزار و ۲۲۸ نفر بیمار و مصدوم غیرترافیکی بودند.

وی گفت: از مجموع بیماران و مصدومان، ۲۵ هزار و ۹۹ نفر برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند و ۲۰ هزار و ۷۲۷ نفر نیز پس از دریافت خدمات مورد نیاز، در محل درمان شدند.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به میزان تماس‌های برقرارشده با اورژانس خاطرنشان کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۹۱ هزار و ۴۳۳ تماس با اورژانس ثبت شد که ۱۶ هزار و ۶۰۱ مورد از آنها تماس‌های مزاحم بوده است.

ظهرابی همچنین افزود: موتورلانس‌های اورژانس در این مدت یک هزار و ۸۲۲ مأموریت انجام دادند و سه مأموریت نیز با استفاده از بالگرد به انجام رسید.