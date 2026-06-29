رضازاده: ۱۷ مورد غرق شدگی در آذربایجان غربی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده از افزایش ۵۳ درصدی غرق‌شدگی در استان خبر داد و گفت: در سه‌ ماهه نخست سال جاری، ۱۷ مورد غرق‌شدگی در سطح استان ثبت شده که از این تعداد، ۹ نفر جان خود را از دست داده و ۸ نفر مصدوم شده‌اند.

وی ادامه داد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۸ مورد غرق‌شدگی منجر به فوت ۶ نفر و مصدومیت ۲ نفر شده بود. بر این اساس، مجموع فوتی‌ها و مصدومان ناشی از غرق‌شدگی در استان نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش یافته است.

رضازاده گفت: بررسی‌های اورژانس نشان می‌دهد بیشترین موارد غرق‌شدگی در پشت سدها رخ داده است؛ مناطقی که به دلیل عمق نامشخص، جریان‌های پنهان آب و نبود ایمنی کافی، خطرات جدی برای شهروندان به همراه دارند.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای کشوری، آذربایجان‌غربی با ثبت ۱۷ مورد غرق‌شدگی در سه‌ماهه نخست سال جاری، در رتبه نهم کشور از نظر تعداد این حوادث قرار گرفته است.

۱۱ هزار مورد مامویت اورژانس در استان انجام شد

رضازاده در ادامه افزود: طی خردادماه سال جاری، ۴۵ هزار و ۳۲۷ تماس مردمی را در سامانه ۱۱۵ ثبت کرد که پس از بررسی و غربالگری، ۱۱ هزار و ۳۷۸ مورد به مأموریت عملیاتی منجر شد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۳ هزار و ۲۵ نفر از مصدومان حوادث ترافیکی و ۶ هزار و ۶۷۸ نفر از بیماران دچار فوریت‌های غیرترافیکی تحت پوشش خدمات اورژانس قرار گرفتند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس در این مدت ۶۱۵ مورد مشاوره تلفنی نیز ارائه کردند و با ارزیابی تماس‌ها، مشخص شد ۵ هزار و ۵۳۰ تماس نیازی به اعزام آمبولانس نداشته است.

رضازاده با اشاره به ظرفیت‌های عملیاتی اورژانس اظهار کرد: در خردادماه، ۸۵۵ ماموریت با موتورلانس و ۳۵ ماموریت نیز توسط اتوبوس‌ آمبولانس انجام شد.