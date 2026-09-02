ثبت بیش از ۷۴۰۰ مأموریت اورژانسی در قزوین طی مردادماه

یوسف اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مردادماه ۱۴۰۵، اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین در مجموع به ۷ هزار و ۴۸۸ مأموریت اعزامی پاسخ داده است.
وی افزود: طی این مدت ۲۵ هزار و ۹۹۶ تماس با اورژانس پیشبیمارستانی قزوین برقرار شد که نیروهای عملیاتی پس از بررسی و دریافت اطلاعات لازم، خدمات مورد نیاز را ارائه کردند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین ادامه داد: از مجموع مأموریتهای ثبتشده، ۳ هزار و ۸۱۷ مورد منجر به اعزام بیماران به مراکز درمانی و هزار و ۱۰۷ مورد نیز با ارائه خدمات لازم در محل حادثه یا وضعیت بیمار مدیریت شد.
اکبری گفت: در این مدت هزار و ۷۲۵ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی و ۵ هزار و ۷۶۳ مأموریت مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای ویژه اورژانس استان بیان کرد: در مردادماه امسال هشت مأموریت توسط اورژانس هوایی انجام شد و ۴۳۱ مورد نیز با استفاده از ظرفیت موتورلانس به انجام رسید.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین همچنین از یک مورد بهکارگیری اتوبوس آمبولانس در این مدت خبر داد و گفت: ۹۵۸ مورد مزاحمت تلفنی نیز برای سامانه اورژانس ثبت شده است.
اکبری با اشاره به آمار حوادث رانندگی اظهار کرد: در مردادماه امسال ۱۷ نفر در صحنه حوادث تصادفی جان خود را از دست دادهاند.
وی بر اهمیت استفاده صحیح از سامانه اورژانس و پرهیز از تماسهای غیرضروری تأکید کرد و افزود: پاسخگویی سریع و اعزام بهموقع نیروهای اورژانس در شرایط اضطراری، نیازمند همکاری شهروندان و آزاد ماندن خطوط ارتباطی برای تماسهای واقعی و ضروری است.
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