به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول شیخی‌زاده صبح جمعه در جمع مدیران یکی از واحدهای تولیدی در کردستان و خبرنگاران استان، با اشاره به ظرفیت‌های این واحد صنعتی برای کمک به توسعه اقتصادی استان، بر ضرورت توجه بیشتر به اشتغال، مسئولیت اجتماعی و گردش مالی این واحد در داخل کردستان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: خبرنگاران استان از نیروهای دلسوز و مؤثر در مسیر توسعه کردستان هستند و تجربه فعالیت رسانه‌ای آنان نشان داده است که در کنار نقد عملکرد دستگاه‌ها، دغدغه توسعه استان و منافع مردم را نیز دنبال می‌کنند.

توسعه صنعتی باید به اشتغال منطقه منجر شود

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس با اشاره به فعالیت واحد تولید لاستیک کردستان افزود: این مجموعه یکی از واحدهای صنعتی مهم استان است و انتظار می‌رود در کنار فعالیت تولیدی، نقش پررنگ‌تری در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.

شیخی‌زاده با اشاره به ظرفیت شهرستان دهگلان در حوزه اشتغال و مسائل اجتماعی گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، موضوع اشتغال باید مورد توجه جدی قرار گیرد و انتظار مردم منطقه این است که واحدهای بزرگ صنعتی در این زمینه نقش مؤثرتری ایفا کنند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسئولیت اجتماعی این واحد تولیدی گفت: ساخت و تجهیز یک مدرسه با اعتباری نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان و حمایت از تیم بسکتبال بانوان از جمله اقداماتی است که قابل تقدیر است و امیدواریم این روند در آینده نیز تقویت شود.

آخرین وضعیت فاز توسعه تشریح شود

شیخی‌زاده یکی از مطالبات مهم خود را تشریح آخرین وضعیت فاز توسعه واحد تولید لاستیک کردستان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم مدیران این مجموعه اعلام کنند فاز توسعه در چه مرحله‌ای قرار دارد، میزان پیشرفت آن چقدر است و چه زمانی مردم شاهد راه‌اندازی آن خواهند بود.

وی افزود: توسعه تولید به‌ویژه در حوزه لاستیک سنگین می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای اشتغال و فعالیت اقتصادی در استان ایجاد کند و لازم است برنامه و زمان‌بندی اجرای آن برای مردم و مسئولان شفاف باشد.

گردش مالی واحدهای بزرگ در بانک‌های کردستان متمرکز شود

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس همچنین بر ضرورت ماندگاری گردش مالی واحدهای بزرگ تولیدی در داخل استان تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات بانک‌های کردستان ضعف منابع و توان تسهیلات‌دهی است که بخشی از آن به دلیل خروج گردش مالی واحدهای بزرگ تولیدی از استان ایجاد می‌شود.

شیخی‌زاده ادامه داد: انتظار داریم گردش مالی واحد تولید لاستیک کردستان تا حد امکان در بانک‌های استان انجام شود تا منابع مالی ایجادشده بتواند در قالب تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی منطقه بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع از مطالبات جدی مردم، مسئولان اجرایی و نمایندگان استان است و لازم است عملکرد مجموعه در این زمینه برای افکار عمومی تشریح شود.

فعالان کردستان در شبکه فروش در اولویت باشند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع عاملیت‌های فروش محصولات تولید لاستیک کردستان اظهار کرد: در چارچوب ضوابط موجود باید فعالان و فروشندگان لاستیک در شهرهای مختلف استان مورد توجه قرار گیرند.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس افزود: تعداد فروشندگان و فعالان این حوزه در استان محدود است و انتظار می‌رود متقاضیان واجد شرایط در کردستان در فرآیند اعطای عاملیت فروش مورد توجه و اولویت قرار گیرند.

ضرورت شفاف‌سازی درباره وضعیت تولید

شیخی‌زاده در ادامه به برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره وضعیت تولید این واحد صنعتی اشاره کرد و گفت: مطالبی درباره کاهش قابل توجه تولید و سهام واحد تولیدی مطرح شده، در حالی که مدیریت مجموعه از رشد تولید سخن گفته است؛ بنابراین لازم است وضعیت تولید، میزان رشد و عملکرد واقعی مجموعه برای مردم شفاف شود.

وی با اشاره به ادامه فعالیت این واحد تولیدی در شرایط جنگی کشور افزود: اینکه فعالیت تولیدی متوقف نشده و نیروی کار مجموعه نیز تعدیل نشده است، اقدامی قابل تقدیر است و باید واقعیت‌های مربوط به وضعیت تولید برای افکار عمومی تشریح شود.

برخورد با تخلفات احتمالی در شبکه توزیع

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس همچنین بر ضرورت برخورد با هرگونه تخلف احتمالی در شبکه توزیع محصولات تأکید کرد و گفت: با سوءاستفاده، کم‌کاری یا توزیع خارج از شبکه باید قاطعانه برخورد شود.

شیخی‌زاده افزود: مطالبی درباره توزیع خارج از شبکه محصولات در گذشته مطرح شده است که در صورت صحت، لازم است موضوع به صورت دقیق بررسی و با عوامل آن مطابق قانون برخورد شود.

وی ادامه داد: اگر تخلفی در این زمینه رخ داده باشد، هم مجموعه تولیدی و هم دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید موضوع را پیگیری کنند تا حقوق مردم و منافع این واحد تولیدی حفظ شود.

مبارزه با فساد را با جدیت دنبال می‌کنم

شیخی‌زاده با تأکید بر ضرورت صیانت از واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: یکی از رویکردهای همیشگی من مبارزه با فساد است و هرجا به شواهدی از تخلف یا فساد برسم، موضوع را با جدیت پیگیری خواهم کرد.

وی با اشاره به طرح ادعایی درباره مفقود شدن برخی قطعات مورد نیاز واحد تولیدی گفت: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، باید بررسی و با عوامل آن برخورد شود و اگر صحت نداشته باشد نیز باید با ارائه توضیحات، موضوع برای مسئولان و افرادی که این مسئله را مطرح کرده‌اند، روشن شود.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس در پایان تأکید کرد: حفظ واحدهای تولیدی، استمرار اشتغال و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از ظرفیت‌های صنعتی استان نیازمند نظارت، شفافیت و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی است.

بازگشت واحد تولید لاستیک کردستان به ظرفیت کامل؛ هدف‌گذاری تولید ۵۰ هزار تن تایر

واحد تولید لاستیک کردستان به ظرفیت کامل بازگشته و این مجموعه برای سال مالی آینده تولید ۵۰ هزار تن تایر را هدف‌گذاری کرده است.

علیرغم دشواری‌های دو سال اخیر صنعت تولید ومحدودیت‌های سامانه جامع تجارت، حادثه بندرعباس، اعتصاب کامیون‌داران، مشکلات تأمین ارز و مواد اولیه، جنگ ۱۲ روزه و افزایش نرخ ارز از جمله عواملی بود که روند فعالیت واحدهای تولیدی را با چالش مواجه کرد و بر میزان تولید اثر گذاشت با وجود این شرایط، عملکرد مجموعه در ۹ ماهه سال گذشته مناسب بود، اما در سه ماه پایانی به دلیل مشکلات تأمین ارز و مواد اولیه با کاهش تولید مواجه شد و در مجموع سال با افت حدود هشت درصدی تولید به پایان رسید؛ با این حال در سال جاری و با حمایت مسئولان، بخشی از مشکلات برطرف شده و حدود یک ماه است که واحد تولید لاستیک کردستان به ظرفیت کامل بازگشته است.

افزایش ظرفیت واحد تولید لاستیک کردستان تا ۵۰ هزار تن در دستور کار قرار دارد و توسعه این واحد عمدتاً در بخش تایرهای سواری دنبال می‌شود؛ همچنین در سایر واحدهای این گروه، برنامه‌هایی برای تولید تایرهای اتوبوسی، رادیال و معدنی پیش‌بینی شده است.

ظرفیت فعلی تولید تایر در کشور حدود ۳۰۰ هزار تن است و ظرفیت افزایش آن تا حدود ۵۰۰ هزار تن وجود دارد توسعه بازارهای صادراتی، افزایش سهم مواد اولیه داخلی، تقویت زنجیره تأمین و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند زمینه اشتغال و حضور بیشتر تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه را فراهم کند.