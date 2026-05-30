۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

نماینده قروه و دهگلان: مهارت‌آموزی باید به اشتغال پایدار منجر شود

سنندج- نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس با تأکید بر لزوم توسعه آموزش‌های مهارتی در کردستان گفت: مهارت‌آموزی باید متناسب با نیاز بازار کار باشد وبه ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول شیخی‌زاده بعدازظهر شنبه در جریان بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دهگلان، آموزش‌های مهارتی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توانمندسازی نیروی انسانی دانست و اظهار کرد: اثربخشی آموزش زمانی محقق می‌شود که مهارت‌های ارائه‌شده پاسخگوی نیازهای واقعی بازار کار باشد و زمینه ورود جوانان به عرصه اشتغال را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات مراکز آموزشی افزود: ارتقای زیرساخت‌های مهارت‌آموزی و توسعه آموزش‌های تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش نرخ اشتغال و رونق فعالیت‌های کارآفرینانه در شهرستان‌ها داشته باشد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش آموزش در توسعه همه‌جانبه کشور، اظهار کرد: ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی شهرستان‌های قروه و دهگلان، به‌ویژه در بخش کشاورزی، فرصت مناسبی برای تربیت نیروهای متخصص و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است.

وی بر آمادگی خود برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی در راستای توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال تأکید کرد.

تعامل دستگاه‌ها؛ پیش‌نیاز توسعه آموزش‌های تقاضامحور

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان نیز در دیدار با نماینده مردم قروه و دهگلان، بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای توسعه آموزش‌های مهارتی تأکید کرد و گفت: رویکرد این مجموعه حرکت به سمت آموزش‌های تقاضامحور و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی استان است.

سیدعلی علوی با بیان اینکه آموزش‌های کوتاه‌مدت و تخصصی می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار کار باشد، افزود: برنامه‌هایی برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و کمک به تجاری‌سازی محصولات تولیدی کارآموزان در دستور کار قرار دارد.

