به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول شیخی‌زاده بعدازظهر شنبه در جریان بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دهگلان، آموزش‌های مهارتی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توانمندسازی نیروی انسانی دانست و اظهار کرد: اثربخشی آموزش زمانی محقق می‌شود که مهارت‌های ارائه‌شده پاسخگوی نیازهای واقعی بازار کار باشد و زمینه ورود جوانان به عرصه اشتغال را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات مراکز آموزشی افزود: ارتقای زیرساخت‌های مهارت‌آموزی و توسعه آموزش‌های تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش نرخ اشتغال و رونق فعالیت‌های کارآفرینانه در شهرستان‌ها داشته باشد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش آموزش در توسعه همه‌جانبه کشور، اظهار کرد: ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی شهرستان‌های قروه و دهگلان، به‌ویژه در بخش کشاورزی، فرصت مناسبی برای تربیت نیروهای متخصص و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است.

وی بر آمادگی خود برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی در راستای توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال تأکید کرد.

تعامل دستگاه‌ها؛ پیش‌نیاز توسعه آموزش‌های تقاضامحور

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان نیز در دیدار با نماینده مردم قروه و دهگلان، بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای توسعه آموزش‌های مهارتی تأکید کرد و گفت: رویکرد این مجموعه حرکت به سمت آموزش‌های تقاضامحور و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی استان است.

سیدعلی علوی با بیان اینکه آموزش‌های کوتاه‌مدت و تخصصی می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار کار باشد، افزود: برنامه‌هایی برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و کمک به تجاری‌سازی محصولات تولیدی کارآموزان در دستور کار قرار دارد.