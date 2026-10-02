به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گیلانغرب، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های سوره مبارکه عصر، انسان در معرض خسران و تباهی قرار دارد و تنها کسانی از این وضعیت استثنا می‌شوند که ایمان آورده، عمل صالح انجام دهند و یکدیگر را به حق و صبر توصیه کنند.

وی با بیان اینکه ایمان باید بر پایه آگاهی و فهم شکل بگیرد، افزود: ایمان حقیقی تنها یک باور قلبی نیست، بلکه باید انسان را به رفتار و عمل صحیح وادار کند؛ بنابراین نمی‌توان تنها با ادعای پاکی دل، از مسئولیت‌های عملی دین و الزامات اخلاقی و اجتماعی فاصله گرفت.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام تصریح کرد: عمروعاص از جمله افرادی بود که حقانیت امیرالمؤمنین (ع) را می‌دانست، اما در مقام عمل مسیر دیگری را انتخاب کرد و در نهایت نیز اذعان داشت که حق با علی (ع) بوده است؛ این مسئله نشان می‌دهد اعتقاد قلبی زمانی ارزشمند است که در رفتار انسان نیز نمود پیدا کند.

حجت‌الاسلام ساداتی ادامه داد: ایمان به خدا، ایمان به قرآن، ایمان به قیامت و ایمان به ولایت الهی از جمله معارف اساسی است که مؤمن باید نسبت به آنها باور داشته باشد و این باور را به صورت مستمر تقویت کند. توجه به آخرت نیز موجب می‌شود انسان رفتار و اعمال خود را با دقت بیشتری تنظیم کند و نسبت به مسئولیت‌های خود پاسخگو باشد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به جایگاه نماز در تربیت انسان گفت: امیرالمؤمنین (ع) نماز را وسیله تقرب اهل تقوا به خداوند معرفی کرده و نماز می‌تواند زمینه رشد معنوی و اخلاقی انسان را فراهم کند؛ البته نمازی که با توجه و حضور قلب همراه باشد، آثار تربیتی بیشتری خواهد داشت.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره اجلاس سراسری نماز خاطرنشان کرد: نماز پشتوانه‌ای مستمر برای انسان در مبارزه با نفس و زمینه‌ساز آرامش، امید و مهربانی است و همه اقشار جامعه، به‌ویژه روحانیون، خانواده‌ها، معلمان، نخبگان، فعالان فرهنگی، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها باید برای ترویج و آموزش نماز تلاش کنند.

حجت‌الاسلام ساداتی با تأکید بر ضرورت توجه به سالمندان نیز اظهار کرد: احترام به سالمندان باید در سبک زندگی خانواده‌ها و جامعه حفظ شود و بزرگترها نیز باید با انتقال تجربه، نصیحت و هدایت نسل جوان، نقش خود را در تربیت نسل آینده ایفا کنند.

وی در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی شهرستان گیلانغرب قدردانی کرد و افزود: نیروهای انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح، در تأمین امنیت جامعه نقش مهمی دارند و حتی در شرایط دشوار و با وجود آسیب دیدن برخی مراکز، خدمت‌رسانی خود را متوقف نکرده‌اند.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به خدمات پلیس در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین امنیت نمازهای جمعه، کنترل ترافیک و حضور در کنار مردم گفت: قدردانی از نیروهای انتظامی باید خانواده‌های آنان را نیز دربرگیرد؛ چراکه همسران و فرزندان این نیروها نیز با تحمل شرایط کاری دشوار و محدودیت‌های ناشی از خدمت شبانه‌روزی، در این مسیر همراه آنان هستند.

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد عملیات طوفان الاقصی و تحولات منطقه اظهار کرد: به گفته وی، پس از سال‌ها حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، نیروهای آمریکایی ناچار به ترک این کشورها شده‌اند و این تحولات را باید در چارچوب تحولات منطقه و مقاومت گروه‌های مختلف بررسی کرد.

وی افزود: به اعتقاد وی، خروج نیروهای آمریکایی از عراق، نشانه‌ای از تغییر شرایط منطقه است و باید در آینده نیز شاهد کاهش حضور نظامی آمریکا در کشورهای اسلامی و منطقه غرب آسیا باشیم.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به روابط ایران و کشورهای منطقه تصریح کرد: پیام جریان مقاومت، مخالفت با حضور و مداخله آمریکا در امور کشورهای منطقه است و از نظر وی، مردم کشورهای منطقه باید درباره امنیت و آینده خود تصمیم‌گیر باشند.

حجت‌الاسلام ساداتی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و ایستادگی گفت: به اعتقاد وی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ایستادگی در برابر تهدیدها نتیجه‌بخش بوده و حضور مردم در صحنه و حمایت از نیروهای مسلح، بخشی از این رویکرد است.

وی همچنین برای پیروزی و عزت مردم ایران، توفیق خدمتگزاران نظام و نیروهای مسلح و رفع موانع ظهور امام زمان (عج) دعا کرد.