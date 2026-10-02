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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

امام جمعه رودسر: نیروی انتظامی ستون نظم و امنیت کشور است

امام جمعه رودسر: نیروی انتظامی ستون نظم و امنیت کشور است

رودسر- امام جمعه رودسر گفت: نظم و امنیت امروز کشور مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی است و کشوری که امنیت نداشته باشد، گویی چیزی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی‌نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودسر با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: نظم و امنیت امروز کشور مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای جان‌برکف انتظامی است.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت از بالاترین ارزش‌ها برخوردار است، افزود: نیروی انتظامی کشور همواره با جانفشانی و تلاش شبانه‌روزی، تأمین‌کننده امنیت و آرامش جامعه بوده است.

امام جمعه رودسر نیروی انتظامی را ستون فقرات نظم و امنیت جامعه عنوان کرد و گفت: کشوری که در آن نظم و امنیت وجود نداشته باشد، گویی هیچ ندارد.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در حفظ امنیت کشور بیان کرد: پلیس در کنار سایر نیروهای مسئول، در خط مقدم تأمین امنیت قرار دارد و در برابر مخلان نظم و امنیت با اقتدار ایستادگی می‌کند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌نوری با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند مردم را در برابر نیروهای خدوم انتظامی قرار دهد، تصریح کرد: با وجود همه فتنه‌گری‌ها و تلاش‌های دشمن، نیروی انتظامی جایگاه بالایی در میان مردم دارد و مردم قدردان تلاش‌های این نیرو هستند.

وی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم در خصوص انتقام و خونخواهی رهبر شهید گفت: این مطالبه نباید به فراموشی سپرده شود و دشمنان باید به سزای اعمال خود برسند.

امام جمعه رودسر افزود: نباید به دشمن اجازه جسارت داد و باید هزینه هرگونه تعرض و جسارت به کشور را افزایش دهیم.

وی با اشاره به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: آمریکا به خوبی می‌داند که ایران از ظرفیت‌های مختلفی برخوردار است و نمی‌توان با فشار و تهدید، ملت ایران را از مسیر خود خارج کرد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌نوری با اشاره به شرایط ژئوپلیتیکی منطقه گفت: آمریکا در شرایطی قرار گرفته که نه توان تغییر راهبردهای حاکمیتی ایران را دارد و نه قادر است از شکست‌های پی‌درپی خود در منطقه جلوگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به آنچه تخریب ۱۲ پایگاه آمریکا توسط ایران عنوان کرد، افزود: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند با ایجاد پایگاه در کشورهای منطقه می‌توانند ایران را تحت کنترل خود درآورند.

امام جمعه رودسر تصریح کرد: مردم کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا نیز به این واقعیت پی برده‌اند که این پایگاه‌ها نه‌تنها برای آنان امنیت به همراه نمی‌آورد، بلکه می‌تواند تهدیدی علیه امنیت آنها باشد.

کد مطلب 6965411

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