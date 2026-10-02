امام جمعه رودسر: نیروی انتظامی ستون نظم و امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی‌نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودسر با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: نظم و امنیت امروز کشور مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای جان‌برکف انتظامی است.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت از بالاترین ارزش‌ها برخوردار است، افزود: نیروی انتظامی کشور همواره با جانفشانی و تلاش شبانه‌روزی، تأمین‌کننده امنیت و آرامش جامعه بوده است.

امام جمعه رودسر نیروی انتظامی را ستون فقرات نظم و امنیت جامعه عنوان کرد و گفت: کشوری که در آن نظم و امنیت وجود نداشته باشد، گویی هیچ ندارد.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در حفظ امنیت کشور بیان کرد: پلیس در کنار سایر نیروهای مسئول، در خط مقدم تأمین امنیت قرار دارد و در برابر مخلان نظم و امنیت با اقتدار ایستادگی می‌کند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌نوری با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند مردم را در برابر نیروهای خدوم انتظامی قرار دهد، تصریح کرد: با وجود همه فتنه‌گری‌ها و تلاش‌های دشمن، نیروی انتظامی جایگاه بالایی در میان مردم دارد و مردم قدردان تلاش‌های این نیرو هستند.

وی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم در خصوص انتقام و خونخواهی رهبر شهید گفت: این مطالبه نباید به فراموشی سپرده شود و دشمنان باید به سزای اعمال خود برسند.

امام جمعه رودسر افزود: نباید به دشمن اجازه جسارت داد و باید هزینه هرگونه تعرض و جسارت به کشور را افزایش دهیم.

وی با اشاره به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: آمریکا به خوبی می‌داند که ایران از ظرفیت‌های مختلفی برخوردار است و نمی‌توان با فشار و تهدید، ملت ایران را از مسیر خود خارج کرد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌نوری با اشاره به شرایط ژئوپلیتیکی منطقه گفت: آمریکا در شرایطی قرار گرفته که نه توان تغییر راهبردهای حاکمیتی ایران را دارد و نه قادر است از شکست‌های پی‌درپی خود در منطقه جلوگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به آنچه تخریب ۱۲ پایگاه آمریکا توسط ایران عنوان کرد، افزود: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند با ایجاد پایگاه در کشورهای منطقه می‌توانند ایران را تحت کنترل خود درآورند.

امام جمعه رودسر تصریح کرد: مردم کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا نیز به این واقعیت پی برده‌اند که این پایگاه‌ها نه‌تنها برای آنان امنیت به همراه نمی‌آورد، بلکه می‌تواند تهدیدی علیه امنیت آنها باشد.