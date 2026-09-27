لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز دوشنبه تا پایان هفته در ساعات بعدازظهر شرایط ناپایداری به صورت رشد ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در برخی مناطق غربی استان تندباد لحظه ای پیش بینی می شود.

وی افزود: وزش باد از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه سراسر مناطق استان را در بر می گیرد و در نواحی مستعد احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: در روز پنجشنبه بارش پراکنده را در نیمه غربی استان انتظار داریم.

امینی با بیان اینکه دما از امروز تاپایان هفته روند کاهشی خواهد داشت، گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: بویین میاندشت با پنج درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان و بادرود نطنز با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.