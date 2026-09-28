لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد که از امروز دوشنبه تا پایان هفته در ساعات بعدازظهر، ناپایداری جوی به صورت رشد ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید در سطح استان رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه اوج شدت وزش باد روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه به صورت تندباد و توفان لحظه ای به ویژه در نیمه غربی استان خواهد بود، افزود: احتمال خیزش گردوخاک در مناطق مستعد استان وجود دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته، رگبار پراکنده و رعد و برق را در برخی مناطق به ویژه در نیمه غربی استان اصفهان انتظار داریم.

امینی با بیان اینکه دما از امروز تاپایان هفته روند کاهشی نامحسوس خواهد داشت، اضافه کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد سه‌شنبه به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی، زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.