رایزنی ماکرون با ترامپ درباره بحران افزایش جهانی قیمت سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع در کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص اوضاع جهانی انرژی رایزنی کرد.

ماکرون در این تماس تلفنی بر ضرورت تلاش مشترک برای مقابله با افزایش قیمت سوخت تاکید کرد.

این منبع اضافه کرد که فرانسه به همراه آژانس بین المللی انرژی برای کاهش فشار قیمت ها تلاش می کند و قصد دارد نشست سران گروه هفت را برگزار کند.

پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا از فرانسه و آلمان خواسته است تا مقادیری از گازوئیل موجود در ذخایر اضطراری خود را آزاد کنند.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه افزودند که آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته است تا طی شش ماه آینده ۱۲۰ میلیون بشکه گازوئیل در بازار عرضه کند.

این درخواست آمریکا از اروپا در حالی مطرح می شود که مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه گفت اروپا در میان مناطقی قرار دارد که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر کمبودهای کنونی گازوئیل دارند و حتی ممکن است آسیب‌پذیرترین منطقه باشد.