به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سایت فدراسیون جهانی، رقابت‌های قطرکاپ از ۱۶ تا ۲۵ آذرماه در دوحه قطر انجام می شود. این دومین مسابقه کسب سهمیه المپیک است و پیش از این مسابقات جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین، اولین فرصت وزنه‌برداران برای کسب امتیاز در مسیر گرفتن سهمیه بوده است.



قطر کاپ جزو ۶ رویداد دوره اول کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس است.