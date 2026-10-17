به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سایت فدراسیون جهانی، رقابتهای قطرکاپ از ۱۶ تا ۲۵ آذرماه در دوحه قطر انجام می شود. این دومین مسابقه کسب سهمیه المپیک است و پیش از این مسابقات جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین، اولین فرصت وزنهبرداران برای کسب امتیاز در مسیر گرفتن سهمیه بوده است.
قطر کاپ جزو ۶ رویداد دوره اول کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس است.
رقابتهای وزنهبرداری قطر کاپ از ۱۶ تا ۲۵ آذرماه در دوحه برگزار میشود؛ رویدادی که دومین فرصت وزنهبرداران برای کسب امتیاز در مسیر سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سایت فدراسیون جهانی، رقابتهای قطرکاپ از ۱۶ تا ۲۵ آذرماه در دوحه قطر انجام می شود. این دومین مسابقه کسب سهمیه المپیک است و پیش از این مسابقات جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین، اولین فرصت وزنهبرداران برای کسب امتیاز در مسیر گرفتن سهمیه بوده است.
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