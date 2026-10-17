  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

دومین ایستگاه وزنه‌برداران برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸

دومین ایستگاه وزنه‌برداران برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸

رقابت‌های وزنه‌برداری قطر کاپ از ۱۶ تا ۲۵ آذرماه در دوحه برگزار می‌شود؛ رویدادی که دومین فرصت وزنه‌برداران برای کسب امتیاز در مسیر سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سایت فدراسیون جهانی، رقابت‌های قطرکاپ از ۱۶ تا ۲۵ آذرماه در دوحه قطر انجام می شود. این دومین مسابقه کسب سهمیه المپیک است و پیش از این مسابقات جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین، اولین فرصت وزنه‌برداران برای کسب امتیاز در مسیر گرفتن سهمیه بوده است.

قطر کاپ جزو ۶ رویداد دوره اول کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس است.

کد مطلب 6980279
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها