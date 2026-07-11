به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و نروژ از ساعت ۰۰:۳۰ بامداد یکشنبه در ورزشگاه میامی و در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد که این مسابقه در پایان وقت قانونی با تساوی یک - یک همراه بود و بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد.

آندریاس شلدروپ (۳۶) برای نروژ و جود بلینگهام (۱+۴۵) برای انگلیس گلزنی کردند.

تیم ملی نروژ در نیمه نخست نمایش بهتری داشت و در دقیقه ۳۶ توسط شیلدروپ به گل نخست رسید. این بازیکن در سمت چپ محوطه جریمه صاحب توپ شد و با ضربه‌ای دیدنی دروازه جوردن پیکفورد را باز کرد تا نروژی‌ها از حریف پیش بیفتند.

پیش از این گل، ارلینگ هالند در دقیقه ۳۵ روی یک ارسال خوب صاحب موقعیت شد اما ضربه سر او را پیکفورد با واکنشی مناسب مهار کرد. نروژ در ادامه نیز توسط مارتین اودگارد و الکساندر سورلوث چند بار دیگر انگلیس را تهدید کرد، اما این فرصت‌ها به گل تبدیل نشد.

انگلیس در دقایق پایانی نیمه نخست فشار خود را افزایش داد و سرانجام در وقت‌های تلف‌شده توسط جود بلینگام به گل تساوی رسید. او روی پاس آنتونی گوردون وارد محوطه جریمه شد و با ضربه‌ای دقیق نتیجه را یک - یک کرد.

لحظاتی بعد، هری کین هم موفق شد دروازه نروژ را باز کند، اما کمک‌داور آفساید او را اعلام کرد تا گل دوم سه‌شیرها مردود شود و نیمه اول با تساوی یک - یک به پایان برسد.

در نیمه دوم، نروژ در دقیقه ۵۵ بار دیگر به گل رسید. پس از ارسال کرنر، ضربه برگ در شلوغی محوطه جریمه توسط پیکفورد دفع شد و هگم در برگشت توپ را به تور چسباند. با این حال داور پس از بازبینی صحنه، خطای ارلینگ هالند روی الیوت اندرسون را اعلام کرد و گل نروژ مردود شد.

سه‌شیرها در ۱۵ دقیقه پایانی کاملا روی توپ و میدان تسلط داشتند. تلاش این تین در دقیقه ۸۸ روی نفوذ ساکا از جناح راست باعث خلق موقعیت دیگر شد اما دفاع نروژ به خوبی آن را دفع کرد. اشتباه گلر نروژ در دقیقه ۹۰ نیز نزدیک بود انگلیس را به گل برساند اما دفع توپ ازه منجر به گل این تیم نشد.

در نهایت دو تیم با وجود خلق چند موقعیت دیگر، از جمله ضربه خطرناک هری کین، شوت گوردون و تلاش هالند، نتوانستند برتری را به دست آورند. بدین ترتیب بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک - یک خاتمه یافت و تیم‌های انگلیس و نروژ برای تعیین برنده، به وقت‌های اضافه رفتند.