به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی موسوی‌خواه عصر شنبه به مناسبت هفته فراجا در دیدار با فرمانده و نیروهای انتظامی خارگ، ضمن تبریک این هفته، از خدمات و تلاش‌های کارکنان فراجا در تأمین امنیت جزیره قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه فراجا در حفظ نظم عمومی، اظهار کرد: نیروهای انتظامی در خط مقدم تأمین امنیت جامعه قرار دارند و عملکرد مسئولانه آنان نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مقابله با جرائم و صیانت از حقوق عمومی دارد.

رئیس دادگستری خارگ بر ضرورت تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و فراجا تأکید کرد و افزود: هماهنگی و همکاری میان مجموعه قضایی و انتظامی می‌تواند روند رسیدگی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی و همچنین اجرای مأموریت‌های مرتبط با حفظ امنیت عمومی را تسهیل کند.

موسوی‌خواه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا، از فرمانده و کارکنان انتظامی خارگ به پاس خدمات و تلاش‌های آنان در مسیر تأمین امنیت و خدمت به مردم جزیره تقدیر کرد.