به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه در نشست نمایندگان امور زنان و خانواده شهرداری‌ها با حضور رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در استانداری گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای زن اظهار کرد: بانوان یکی از مولفه‌های اساسی توسعه و پیشرفت جامعه هستند



وی با اشاره به نرخ مشارکت پایین در کشور گفت:

از مجموع نرخ مشارکت، سهم بانوان ۱۴ درصد است این در حالی است که سهم بانوان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها ۶۰ درصد است لذا این آمار، نشان‌دهنده بروز آسیب‌ خواهد بود.



استاندار گیلان تصریح کرد: با وجود شرایط حساس کشور، به‌کارگیری و حضور بانوان در حوزه اجرایی سبب‌ساز اتفاقات مثبتی در داخل استان شده است.



حق‌شناس ضمن تاکید بر همراهی و حمایت بانوان از یکدیگر افزود: سهم ۱۴ درصدی بانوان در نرخ مشارکت نوعی فاجعه است زیرا زمینه، استعداد، امکانات و بستر مناسب به‌کارگیری این ظرفیت در کل کشور به‌ویژه در گیلان وجود دارد اما مغفول مانده است.



وی اثربخشی و بهره‌وری در حوزه‌های مختلف را در گرو توجه به ظرفیت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم خروجی اینگونه جلسات، ارتقای جایگاه بانوان در نظام اداری باشد.