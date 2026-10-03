مرتضی جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده این دو اسب دریایی پس از اعلام موضوع از سوی اداره حفاظت محیط زیست منطقه آزاد کیش به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفت و نیروهای محیط زیست با پیگیری موضوع موفق به شناسایی محل نگهداری این گونه‌های دریایی در اصفهان شدند.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست پس از دریافت گزارش، اقدامات لازم برای شناسایی و کشف اسب‌های دریایی را انجام دادند و حدود دو ساعت بعد، یک جفت اسب دریایی را در یکی از مغازه‌های اصفهان کشف کردند.

کشف ستاره‌های دریایی در کنار اسب‌های قاچاق

رئیس اداره حفاظت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: در جریان این عملیات، تعدادی ستاره دریایی نیز در کنار اسب‌های دریایی کشف شد که موضوع آن نیز از سوی یگان حفاظت مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شد.

جوهری با اشاره به اهمیت حفظ گونه‌های دریایی افزود: اسب‌های دریایی کشف‌شده از گونه‌های حیات‌وحش دریایی زیست‌بوم خلیج فارس محسوب می‌شوند و نگهداری آنها خارج از زیستگاه طبیعی می‌تواند شرایط زیستی این گونه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ به همین دلیل پس از کشف، اقدامات لازم برای حفظ شرایط مناسب نگهداری آنها انجام شد.

وی تصریح کرد: این دو اسب دریایی در شرایط ویژه و تحت مراقبت قرار گرفته‌اند و در دوره قرنطینه تلاش شده است شرایط مورد نیاز برای حفظ وضعیت زیستی آنها فراهم شود تا امکان انتقال ایمن و بازگرداندن آنها به زیستگاه اصلی وجود داشته باشد.

انتقال اسب‌های دریایی به کیش

رئیس اداره حفاظت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از انجام هماهنگی‌های لازم برای انتقال این گونه‌ها خبر داد و گفت: با همکاری اداره حفاظت محیط زیست منطقه آزاد کیش، مقدمات بازگرداندن اسب‌های دریایی فراهم شده است و قرار است آنها این هفته، احتمالاً روز پنجشنبه، با پرواز به کیش منتقل و به اداره حفاظت محیط زیست منطقه آزاد کیش تحویل داده شوند.

جوهری افزود: انتقال این گونه‌ها با هدف فراهم کردن امکان بازگشت آنها به زیستگاه طبیعی‌شان در آب‌های خلیج فارس انجام می‌شود و اقدامات لازم برای حفظ شرایط مناسب در زمان جابه‌جایی نیز در نظر گرفته شده است.

اسب دریایی؛ گونه‌ای خاص از زیست‌بوم خلیج فارس

وی درباره ویژگی‌های این گونه دریایی اظهار کرد: اسب دریایی از گونه‌های خاص خانواده سوزن‌ماهیان است که در آب‌های مناطق حاره‌ای زیست می‌کند و خلیج فارس نیز یکی از زیستگاه‌های طبیعی این گونه به شمار می‌رود.

رئیس اداره حفاظت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اندازه اسب‌های دریایی را حدود ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر عنوان کرد و گفت: نمونه‌های کشف‌شده در اصفهان از نوع اسب دریایی زرد هستند.

جوهری با اشاره به ویژگی‌های زیستی خاص این گونه ادامه داد: اسب‌های دریایی از نظر ویژگی‌های زیستی گونه‌ای قابل توجه محسوب می‌شوند و توانایی تغییر جنسیت در شرایط خاص یکی از ویژگی‌هایی است که در چرخه تولیدمثل این جانوران مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش دریایی و جلوگیری از قاچاق و نگهداری آنها خارج از زیستگاه طبیعی، بخشی از مسئولیت‌های حفاظتی محیط زیست است و برخورد با موارد کشف‌شده نیز در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط به حیات‌وحش انجام می‌شود.