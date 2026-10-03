به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خواصی با اشاره به برگزاری نخستین نشست سراسری تحول‌آفرینی کلینیک‌های کسب‌وکار و فن‌بازارهای کشور به میزبانی استان زنجان، گفت: این نشست با حضور مدیران کلینیک‌های کسب‌وکار، فن‌بازارهای منطقه‌ای و جمعی از فعالان حوزه صنعت، فناوری و نوآوری کشور برگزار شد و در حاشیه آن، نمایشگاه توانمندی‌های شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری استان زنجان نیز برپا شد.

وی افزود: حضور نمایندگان و مدیران مجموعه‌های صنعتی و فن‌بازارهای مناطق مختلف کشور در این نمایشگاه، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و محصولات شرکت‌های فناور استان و ایجاد ارتباط مستقیم میان این شرکت‌ها و مجموعه‌های متقاضی فناوری فراهم کرد.

خواصی ادامه داد: در جریان این ارتباطات، شرکت دلفین مورد توجه مجموعه‌هایی از قم، قزوین، کرمان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و کرمانشاه قرار گرفت و ارزیابی‌های انجام‌ شده درباره ظرفیت‌های این شرکت مثبت گزارش شد. همچنین ارتباط ایجاد شده میان شرکت‌های گلستان و لرستان، زمینه بررسی همکاری‌های جدید و اجرای پروژه‌های مشترک را فراهم کرده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان با اشاره به مذاکرات شکل‌گرفته میان شرکت‌های فناور زنجان و مجموعه‌های سایر استان‌ها، گفت: یک شرکت دیگر نیز در جریان این رویداد با مجموعه‌هایی از آذربایجان شرقی، لرستان و اصفهان وارد مذاکره و تعامل شد و مذاکرات برای ادامه همکاری در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: همچنین ارتباطات و مذاکراتی میان شرکت‌های استان و سایر شرکت‌های حاضر در نمایشگاه با مدیران و نمایندگان مجموعه‌های تخصصی استان‌های مختلف شکل گرفت که بخشی از این تعاملات به‌طور مشخص در مسیر عقد قرارداد، اجرای پروژه مشترک، توسعه بازار و صادرات قرار گرفته است.

خواصی عنوان کرد: از جمله این موارد، مذاکرات یکی از شرکت‌های فعال در حوزه پوشاک با مجموعه‌های خراسان جنوبی در زمینه صادرات و همچنین پیگیری همکاری شرکت‌های زنجانی با مجموعه‌هایی از اصفهان، آذربایجان شرقی، گلستان، قم، قزوین، کرمانشاه، کرمان، لرستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای شرکت‌های فناور استان برای حضور در بازارهای ملی و توسعه همکاری‌های بین‌استانی است.

رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان تأکید کرد: یکی از دستاوردهای مهم این رویداد، تبدیل ارتباطات نمایشگاهی به گفت‌وگوهای تخصصی و مذاکرات تجاری بود؛ به‌گونه‌ای که برخی از مجموعه‌های حاضر، ادامه مذاکرات با شرکت‌های زنجانی را در دستور کار قرار داده‌اند و در برخی موارد نیز احتمال انعقاد قرارداد و آغاز همکاری مشترک مطرح شده است.

وی افزود: پارک علم و فناوری استان زنجان تلاش می‌کند با تقویت ارتباط میان شرکت‌های فناور و صنایع، کلینیک‌های کسب‌وکار و فن‌بازارهای منطقه‌ای، زمینه توسعه بازار محصولات فناورانه، افزایش تعاملات تجاری و ورود شرکت‌های استان به زنجیره تأمین صنایع کشور را فراهم کند.

خواصی خاطرنشان کرد: میزبانی این رویداد فرصتی بود تا بخشی از توانمندی‌های شرکت‌های فناور استان زنجان در سطح ملی معرفی شود و شکل‌گیری این ارتباطات می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های پایدار، توسعه بازار و انعقاد قراردادهای جدید برای شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری استان باشد.