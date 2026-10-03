به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر بهروز صبح شنبه در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: خراسان جنوبی را نباید استانی کم‌برخوردار دانست، بلکه این استان از فرصت‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است که باید به شکل مناسب معرفی شود.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم در حوزه سرمایه‌گذاری می‌تواند برگزاری همایش‌های چندروزه با حضور سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی و کشورهای پیرامونی باشد تا ظرفیت‌های خراسان جنوبی به شکل واقعی به سرمایه‌گذاران معرفی شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: برای جذب سرمایه‌گذار باید هزینه کرد و فرصت ایجاد کرد تا سرمایه‌گذاران از نزدیک ظرفیت‌های استان را ببینند و با مشوق‌هایی که استان می‌تواند ارائه کند، زمینه حضور آنها فراهم شود.

ظرفیت‌های خراسان جنوبی باید به سرمایه تبدیل شود

بهروز با اشاره به ظرفیت‌های مختلف خراسان جنوبی بیان کرد: انرژی‌های پاک، ظرفیت‌های مرزی، دامپروری، معدن، کشاورزی و حوزه‌های علمی و فناوری از جمله ظرفیت‌های مهم استان هستند که باید برای تبدیل آنها به فرصت اقتصادی برنامه‌ریزی کرد.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی از نیروی انسانی متعهد، متخصص و دانش‌آموخته برخوردار است و در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و معدن و فناوری‌های جدید ظرفیت‌های علمی قابل توجهی دارد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت دانشگاه بیرجند و نخبگان استان گفت: کمبود دانش و نیروی انسانی متخصص مشکل اصلی استان نیست، بلکه باید منابع مالی و سرمایه‌گذاران را به سمت این ظرفیت‌ها هدایت کرد.

وی امنیت، مرز و موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی را از دیگر مزیت‌های استان برشمرد و افزود: استان از امنیت بالایی برخوردار است و قرار گرفتن در مجاورت کشورهای همسایه نیز یک ظرفیت مهم برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذار باید سفیر خراسان جنوبی شود

بهروز بر ضرورت تکریم سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری که وارد خراسان جنوبی می‌شود باید با خاطره‌ای خوب استان را ترک کند و تجربه مثبت خود را برای دیگران بازگو کند.

وی افزود: اگر سرمایه‌گذار در استان مورد احترام و تکریم قرار گیرد، موانع او با سرعت بیشتری برطرف شود و دستگاه‌های مختلف برای راه‌اندازی طرحش همکاری کنند، همین سرمایه‌گذار می‌تواند به بهترین مروج و معرف ظرفیت‌های خراسان جنوبی تبدیل شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی اظهار کرد: باید یک همگرایی و اتفاق نظر میان دستگاه‌های استان شکل بگیرد تا همه برای سرمایه‌گذار یک پیام داشته باشند و مسیر فعالیت اقتصادی او را هموار کنند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذار باید احساس کند که استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، محیط زیست و سایر دستگاه‌های استان برای حل مسائل او در کنار یکدیگر هستند.

خراسان جنوبی هنوز ظرفیت‌های بکر دارد

بهروز با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های استان همچنان بکر است، گفت: بسیاری از نقاط کشور در طول سال‌های گذشته مورد سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند، اما خراسان جنوبی همچنان فرصت‌های بکری دارد که باید برای فعال‌سازی آنها برنامه‌ریزی کرد.

وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف برخی معادن غیرفعال و حبس‌شده استان تأکید کرد و افزود: باید برای این ظرفیت‌ها راهکار پیدا کرد تا منابع معدنی استان در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد.

توسعه زیرساخت‌ها شرط جذب سرمایه است

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی، راه‌ها، فرودگاه و خط ریلی را از زیرساخت‌های مهم مورد نیاز استان دانست و گفت: موضوع ارتباطات و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی باید جدی گرفته شود، چراکه سرمایه‌گذار برای ورود به یک منطقه به این زیرساخت‌ها توجه ویژه دارد.

وی افزود: در کنار جذب سرمایه، باید زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران نیز تقویت شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان بیشتری فعالیت خود را در استان آغاز و توسعه دهد.

آمادگی سپاه برای کمک به توسعه اقتصادی استان

بهروز با اعلام آمادگی سپاه برای همکاری در مسیر توسعه خراسان جنوبی گفت: سپاه در چارچوب ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود برای همکاری و کمک به مجموعه اقتصادی استان آمادگی دارد.

وی افزود: قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله آب، راه، سدسازی و پروژه‌های عمرانی دارد که می‌توان از این توانمندی‌ها برای اجرای طرح‌های زیرساختی استان استفاده کرد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت پیگیری جدی‌تر منابع ملی تأکید کرد و گفت: برای توسعه استان باید با جدیت بیشتری ظرفیت‌های موجود در تهران پیگیری شود و مدیران استان برای جذب منابع مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای تلاش کنند.

وی با اشاره به تجربه پیگیری برای احداث ساختمان حوزه سرمایه‌گذاری خارجی استان اظهار کرد: برای ایجاد زیرساخت‌های لازم باید پیگیری مستمر داشت و نباید اجازه داد طرح‌های مهم به دلیل کمبود اعتبار متوقف شوند.

بهروز با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌های موجود خراسان جنوبی گفت: ظرفیت‌های استان کم نیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که این ظرفیت‌ها به‌درستی معرفی، سرمایه‌گذار جذب و مسیر فعالیت او با همکاری همه دستگاه‌ها هموار شود.

سردار بهروز همچنین از اقدامات اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در حوزه جذب و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری قدردانی کرد و گفت: آوردن سرمایه‌گذار خارجی به استان، جلب اعتماد او و معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری با توجه به فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زیرساختی، کار ساده‌ای نیست و اقداماتی که در این حوزه انجام شده، ارزشمند است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی افزود: این اقدامات نشان می‌دهد اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل این مجموعه با جدیت موضوع جذب سرمایه را دنبال کرده‌اند و باید این مسیر با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.