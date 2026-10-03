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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

بانوی دشتستانی رتبه برتر کشور در ورزش‌های رزمی را کسب کرد

بانوی دشتستانی رتبه برتر کشور در ورزش‌های رزمی را کسب کرد

بوشهر- الهه بلوکی بانوی دشتستانی، موفق به کسب عنوان برترین کمیته بانوان سبک آریا رزم تحت نظارت فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان بوشهر، در ادامه درخشش ورزشکاران و مدیران استان، «الهه بلوکی» بانوی دشتستانی، موفق به کسب عنوان برترین کمیته بانوان سبک آریا رزم در کشور شد.

بر اساس حکم صادر شده از سوی سبک آریا رزم (تحت نظارت فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی) و به امضای سعید احمدی (رئیس سبک)، این انتخاب بر اساس رأی کمیته فنی و به‌پاس تجارب ارزنده و شایستگی‌های وی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ صورت گرفته است.

الهه بلوکی سال‌ها تلاش و پشتکار خود را در کارنامه ورزشی ثبت کرده و عناوین قهرمانی متعددی را در رقابت‌های استانی، کشوری و بین‌المللی کسب کرده است.

وی علاوه بر افتخارات ورزشی، هم‌اکنون مسئولیت‌های نماینده بانوان سبک آریا رزم در استان بوشهر٬ مسئول امور استان‌های سبک آریا رزم در کشور٬ رئیس هیئت رزمی شهر سعدآباد و نائب‌رئیس هیئت رزمی شهر آبپخش را بر عهده دارد.

کد مطلب 6966167

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