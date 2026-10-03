مهدی معصومی گرجی رئیس حوزه هنری مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود:مستند «آنجا که تورها رها شدند» به کارگردانی عیسی بابایی، با راه‌یابی به دو رویداد سینمایی در ترکیه و استرالیا، حضور خود را در عرصه جشنواره‌های بین‌المللی ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: مستند «آنجا که تورها رها شدند» به کارگردانی عیسی بابایی، در بخش آثار پذیرفته‌شده دو جشنواره بین‌المللی IGU ۲۰۲۶ ترکیه و Bass Coast Shorts استرالیا قرار گرفت.

وی گفت: این اثر مستند که محصول مشترک حوزه هنری مازندران و انجمن سینمای جوانان ایران است، پیش از این نیز در جشنواره فیلم‌های مستند تلویزیونی حضور داشته است.

معصوی افزود: جشنواره بین‌المللی رسانه و فیلم کوتاه IGU ۲۰۲۶ در ترکیه روزهای ۳۰ مهر و اول آبان برگزار می‌شود و جشنواره Bass Coast Shorts استرالیا نیز از ۲۸ آبان تا دوم آذرماه، میزبان آثار منتخب خواهد بود.

رئیس حوزه هنری مازندران، راه‌یابی این مستند به دو رویداد بین‌المللی را از تازه‌ترین حضورهای جشنواره‌ای این اثر عنوان کرد.