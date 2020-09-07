به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نعمتی افزود: مستند کوتاه «رحمت توری» به کارگردانی بهزاد علوی، در سومین حضور جهانی خود موفق شد به جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان استرالیا راه یابد که این رویداد در سپتامبر ۲۰۲۰ در شهر پِرا استرالیا برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این فیلم در خصوص صیادی است که طبق روال هر ماه همانند مردم دیگر برای صید ماهی کنار دریاچه می‌رود ولی صیدی متفاوت از دیگران دارد.

رئیس حوزه هنری استان زنجان ادامه داد: فیلم مستند ۱۰۰ ثانیه «رحمت توری» با موضوع محیط زیست در سال ۹۴ به تهیه‌کنندگی حوزه هنری زنجان تولید شده است.

نعمتی اظهار داشت: مستند «رحمت توری» پیش از این فینالیست بخش مستند جشنواره بین‌المللی استکهلم سوئد ژوئیه ۲۰۲۰ شده بود و در جشنواره فیلم ISFF استرالیا که در دسامبر ۲۰۲۰ برگزار می‌شود نیز حضور خواهد داشت.

رئیس حوزه هنری استان زنجان، ادامه داد: تصویربرداری این فیلم مستند را احمد میرهاشمی و جبار اوجاقلو بر عهده داشتند.