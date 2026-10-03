فرماندار بوشهر: ۴۳ پرونده تخلف صنفی در طرح نظارت بر بازار تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی گشت‌های مشترک نظارتی، اظهار کرد: پیرو تأکیدات و دستورات مصوب مبنی بر لزوم صیانت از معیشت آحاد جامعه جلوگیری از اجحاف به شهروندان و ساماندهی نوسانات و افزایش نامتعارف قیمت اقلام میوه و تره‌بار در سطح شهرستان، طرح ویژه ضربتی نظارت و بازرسی بر بازار میوه و تره‌بار با مرحله اجرا درآمد.

وی در ادامه افزود: این طرح با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اثبات حضور میدانی و مستمر مجموعه حاکمیتی در کنار مردم از روز شنبه ۴ مهرماه لغایت چهارشنبه ۸ مهرماه به مدت پنج روز کاری به صورت منسجم و فشرده با محوریت فرمانداری بوشهر اجرا شد.

فرماندار بوشهر با اشاره به ترکیب گشت‌های مشترک نظارتی، گفت: در این طرح گشت‌های مشترک متشکل از نمایندگان اداره‌کل تعزیرات حکومتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بازرسان فرمانداری و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر حضور میدانی موثری داشتند.

وی در ادامه با تشریح آمار عملکرد این طرح، تصریح کرد: تعداد کل واحدهای صنفی بازرسی‌شده به ۶۲ واحد شامل میوه و تره‌بار و واحدهای خرد سطح شهر رسید، تعداد واحدهای صنفی دارای تخلف صنفی و بهداشتی ۱۰ واحد بود، و تعداد پرونده‌های متشکله و ارجاعی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی به ۴۳ فقره پرونده رسید.

فرماندار بوشهر در ادامه افزود: همچنین ۱۹ فقره اخطاریه کتبی مهلت‌دار جهت رفع نقص صادر، و ۲۳ مورد تذکر شفاهی و ارشادی در محل ارائه گردید و در مجموع ارزش ریالی برآورد شده پرونده‌های تخلف در اجرای این طرح بالغ بر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان است.

وی با تفکیک عناوین تخلفات ثبت‌شده، بیان کرد: عمده تخلفات محرز شده که منجر به تنظیم گزارش بازرسی و ارسال به مراجع قضایی و تعزیراتی شد شامل ۲۳ مورد گران‌فروشی و عدم رعایت درصد سود قانونی مصوب، ۱۰ مورد عدم درج قیمت و عدم نصب نرخ‌نامه مصوب و عدم ارائه فاکتور خرید معتبر، ۱۰ مورد عدم رعایت موازین دستورالعمل‌های بهداشتی و عرضه اقلام نامرغوب و فاسد، سه مورد امتناع از عرضه کالا و احتکار موضعی برخی اقلام پرمصرف، و ۹ مورد تداخل صنفی و عدم ارائه پروانه کسب معتبر است.

فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به اقدامات شاخص و تمهیدات بازدارنده این طرح، خاطرنشان کرد:الزام تمامی واحدهای عرضه‌کننده به تطبیق روزانه نرخ‌ها با سامانه اطلاع‌رسانی قیمت و نصب تابلوی قیمت‌گذاری در معرض دید مستقیم مشتریان از جمله این اقدامات است.

وی در ادامه افزود: تذکر جدی و قاطع به عمده‌فروشان در خصوص لزوم صدور فاکتور رسمی و الکترونیکی جهت شفاف‌سازی زنجیره توزیع، و ایجاد هماهنگی با سازمان میادین شهرداری جهت تخصیص غرفه‌های ویژه عرضه مستقیم محصولات فصلی با قیمت مصوب و بدون واسطه از دیگر اقدامات شاخص این طرح محسوب می‌شود.

فرماندار بوشهر در پایان با تأکید بر تداوم این رویکرد نظارتی، گفت: فرمانداری شهرستان بوشهر ضمن درک دغدغه‌های به‌حق اقشار مختلف مردم، روند پایش مستمر بازار و برخورد قانونی قاطع و بدون اغماض با سودجویان و متخلفان صنفی را با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی نظارتی و قضایی با جدیت و قوت تداوم خواهد داد.

این طرح با هدف آرامش‌بخشی به بازار، ساماندهی نوسانات قیمت و صیانت از معیشت آحاد جامعه اجرا شد و مقرر شد گشت‌های مشترک نظارتی با حضور نمایندگان اداره‌کل تعزیرات حکومتی، مدیریت جهاد کشاورزی، بازرسان فرمانداری بوشهر و کارشناسان مرکز بهداشت، به صورت مستمر و دوره‌ای در سطح بازار ادامه یابد.