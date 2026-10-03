سازمان های مردم نهاد بازوان پیشران در دیپلماسی توسعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر شنبه در نشست با جمعی از نمایندگان تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) ، ضمن استقبال از فضای نقد و گفتگو، سمن‌ها را «ضربان قلب جامعه» دانست و اظهار داشت: واقعیت این است که کار مجموعه‌های مردمی زمانی آغاز می‌شود که ساختارهای رسمی در پیچ و خم‌های اداری متوقف می‌شوند؛ این اراده و عشق شماست که خلاءها را پر می‌کند و برای ما بسیار ارزشمند است.

کرمی با تأکید بر اینکه هیچ توسعه و اصلاحی بدون نقد صورت نمی‌گیرد، افزود: ما نه تنها از انتقاد هراسی نداریم، بلکه از آن استقبال می‌کنیم؛ چرا که معتقدیم برای حرکت رو به جلو و حل مسائل مردم، باید بی‌واسطه در کنار اقشار مختلف و تشکل‌های تخصصی بنشینیم.

استاندار ایلام به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: امروز در حالی که کشور درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی با ابرقدرت‌های دنیاست، به واسطه مدیریت هوشمندانه رهبری و هماهنگی میان مردم، نیروهای مسلح و دولت، با اقتدار مسیر توسعه را طی می‌کنیم. مردم ایلام در تمام مراحل، پای کار بوده‌اند و اکنون وظیفه ماست که با برنامه‌ریزی دقیق، پاسخگوی این اعتماد باشیم.

وی با اشاره به اولویت‌های توسعه‌ای استان بیان کرد: ایلام با وجود مساحت محدود، ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه‌های مرز، اربعین، تجارت، کشاورزی و تاب‌آوری اقتصادی دارد. اگر در این دوره مدیریتی، هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای کلیدی استان اعم از نماینده ولی‌فقیه، نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، دستگاه قضا، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی وجود دارد، باید از این فرصت برای رسیدن به قله‌های پیشرفت بهره برد.

استاندار ایلام در پایان با اشاره به لزوم سازماندهی ظرفیت‌های مردمی خاطرنشان کرد: ما باید با همکاری شما، ساختاری ایجاد کنیم که نه تنها نیازهای اعضای تحت پوشش این تشکل‌ها را پوشش دهد، بلکه به عنوان یک بازوی فکری و اجرایی، در حل مسائل استان به دولت کمک کند. نگاه دولت در این دوره، مردم‌محوری است و حضور شما در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌تواند سرعت توسعه استان را دوچندان کند.