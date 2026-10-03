به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی محمدی در جریان بازدید سرزده از محاکم عمومی و انقلاب و مجتمع قضایی شهید آیت‌الله رئیسی شهرستان خرم‌آباد، ضمن تقدیر از روحیه جهادی قضات و کارکنان، بر ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، اتقان و اقناع آرا، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین، توسعه صلح و سازش و تسریع در اجرای احکام تأکید کرد.

ارزیابی عملکرد شعب قضایی خرم‌آباد

عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، در این بازدید با اشاره به عملکرد قضات و کارکنان مجموعه‌های قضایی خرم‌آباد اظهار داشت: در بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته، وضعیت رضایتمندی مراجعان و نحوه حضور و فعالیت جهادی همکاران در شعب، در سطح قابل‌قبولی ارزیابی می‌شود؛ با این حال، دستیابی به اهداف کلان دستگاه قضایی مستلزم توجه ویژه به نکات راهبردی در فرآیند رسیدگی‌هاست.

اتقان و اقناع آرا؛ دو محور مهم در رسیدگی قضایی

وی اتقان و اقناع آرا را دو موضوع مهم در فرآیند رسیدگی دانست و تصریح کرد: صدور آرای بازدارنده که امنیت پایدار را به جامعه بازگرداند، از رسالت‌های ذاتی دستگاه قضایی است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: هدف نهایی در رسیدگی‌ها، فصل خصومت و ایصال حق به ذی‌حق است تا عدالت به‌صورت ملموس برای مردم محقق شود.

حرکت به سمت پرونده‌های بدون کاغذ

علی‌محمدی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و زیرساخت‌های ایجادشده، خاطرنشان کرد: رسیدگی‌های الکترونیک و حرکت به سمت پرونده‌های بدون کاغذ، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی برای تعیین تکلیف پرونده‌هاست.

وی بیان کرد: استفاده از ابزارهای نوین قضایی می‌تواند روند دادرسی را شفاف‌تر کرده و دسترسی مردم به عدالت را تسهیل کند.

توسعه مجازات‌های جایگزین حبس و تقویت صلح و سازش

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های حبس‌زدایی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: صدور احکام جایگزین حبس در استان رشد چشمگیری داشته و آثار مثبت آن، به‌ویژه در حوزه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و خدمات عمومی، مشهود است.

علی‌محمدی ادامه داد: این رویکرد در کنار تقویت نقش شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح در پرونده‌های دارای قابلیت سازش، از اولویت‌های دادگستری لرستان در سال جاری است.

اجرای احکام؛ حلقه نهایی اثربخشی آرای قضایی

وی در بخش دیگری از این بازدید میدانی، با حضور در شعب اجرای احکام کیفری و حقوقی، روند فعالیت این واحدها را به‌عنوان حلقه نهایی فرآیند دادرسی مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه اجرای احکام، ویترین کارآمدی دستگاه قضایی در نگاه مردم است، تصریح کرد: صدور آرا بدون اجرای سریع، دقیق و بازدارنده، آثار عدالت را در کام مردم کم‌رنگ می‌کند؛ بنابراین از همکاران شعب اجرای احکام انتظار می‌رود با مدیریت زمان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ضمن کاهش اطاله در اجرای پرونده‌ها، نسبت به تعیین تکلیف فوری پرونده‌های معوق اهتمام ویژه داشته باشند تا آثار عملی احکام صادرشده، به‌صورت ملموس و سریع در جامعه احساس شود.

تأکید بر استمرار بازدیدهای میدانی

علی‌محمدی در پایان با تأکید بر استمرار بازدیدهای میدانی و نظارت بر عملکرد شعب افزود: حضور در میان همکاران و شنیدن دغدغه‌های آنان از نزدیک، به بهبود کیفیت خدمت‌رسانی و افزایش بهره‌وری قضایی کمک شایانی خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش کارکنان دستگاه قضایی، زمینه تحقق بیش از پیش عدالت و افزایش اعتماد عمومی فراهم شود.