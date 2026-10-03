هشدار پلیس راه لرستان درباره رانندگی در محورهای بارانی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به تغییرات جوی و ورود نخستین سامانه بارشی پاییزی به استان، سطح محورهای مواصلاتی، به‌خصوص مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، به دلیل بارش باران و ایجاد لغزندگی، نیازمند هوشیاری مضاعف رانندگان است.

بارندگی و افزایش احتمال وقوع حوادث رانندگی

رئیس پلیس راه استان لرستان تصریح کرد: وقوع حوادث رانندگی در زمان بارندگی، غالباً ناشی از ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه به دلیل سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله طولی است.

وی افزود: از همه هموطنان و رانندگان درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر، وضعیت جوی و راه‌ها را بررسی کرده و در صورت تردد در محورهای بارانی، از هرگونه عجله و شتاب‌زدگی پرهیز کنند.

تأکید پلیس بر رعایت سرعت مطمئنه

شادابی‌چگنی با اشاره به اهمیت رعایت «سرعت مطمئنه» در شرایط جوی ناپایدار، گفت: سرعت مطمئنه سرعتی است که در آن راننده تسلط کافی بر وسیله نقلیه داشته باشد و بتواند در صورت بروز خطر یا مشاهده مانع، واکنش مناسب نشان دهد.

وی ادامه داد: رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، پیش از حرکت از سالم بودن سیستم‌های گرمایشی و برف‌پاک‌کن خودرو نیز اطمینان حاصل کنند.

استقرار پلیس راه در محورهای مواصلاتی لرستان

رئیس پلیس راه استان لرستان در پایان خاطرنشان کرد: کارکنان پلیس راه در تمامی محورهای استان برای خدمت‌رسانی و مدیریت ترافیک مستقر هستند و با هرگونه تخلف حادثه‌ساز که امنیت کاربران جاده‌ای را به خطر بیندازد، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

شادابی‌چگنی تأکید کرد: همراهی و همکاری مردم با پلیس، نقش مهمی در کاهش تصادفات و فراهم شدن سفری ایمن برای همگان دارد.