لزوم تأمین نیازهای سلامت و تکریم اجتماعی سالمندان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم تجلیل از سالمندان تحت پوشش کمیته امداد لرستان، با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای درمانی و معیشتی سالمندان، خواستار تمرکز بیشتر بر تأمین دارو، هزینه‌های درمان و تجهیزات پزشکی و همچنین تقویت برنامه‌های تکریم اجتماعی و حمایت‌های روحی و معنوی از این قشر شد.

سالمندان ستون‌های خانواده و سرمایه اجتماعی هستند

وی گفت: حضور در این مراسم برای بنده و همراهانم توفیقی بزرگ و محفلی سرشار از صفا و برکت است، چراکه در فرهنگ اسلامی و ایرانی، بزرگان و سالمندان ستون‌های خیمه خانواده و برکت هر خانه و دیار هستند؛ همان‌گونه که در آموزه‌های دینی آمده است: «البَرَکَةُ مَعَ أکابِرِکُم»؛ برکت همراه بزرگان شماست.

وی افزود: سالمندان عمر شریف خود را در راه کار و تلاش، تربیت فرزندان و حفظ آبروی این آب و خاک صرف کرده‌اند و در روزهای سخت جنگ و تنگناها ایستادگی کرده و چراغ امید را در این دیار روشن نگه داشته‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تصریح کرد: اگر امروز مسئولیتی بر عهده ماست، این امانت حاصل زحمات و ازخودگذشتگی نسل شماست.

حمایت از سالمندان؛ ادای دین جامعه به نسل گذشته

پورعلی با تأکید بر اینکه حضور سالمندان در کمیته امداد نباید به‌عنوان نشانه ضعف یا ناتوانی تلقی شود، گفت: حضور شما عزیزان در این نهاد، چیزی جز حق مسلم و برحق شما بر دوش حاکمیت و دولت نیست.

وی ادامه داد: این خدمات نه از سر تفضل و منت، بلکه ادای دین دیرهنگام کارگزاران به کسانی است که جوانی و توان خود را در راه جامعه هزینه کرده‌اند.

تمرکز بر سلامت، دارو و هزینه‌های درمان سالمندان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به جایگاه کمیته امداد و ضرورت حمایت از سالمندان تحت پوشش این نهاد، اظهار داشت: نام کمیته امداد به نام بلند امام راحل مزین است؛ امامی که همواره ولی‌نعمتان واقعی انقلاب را قشر شریف، صبور و نجیب می‌دانست.

پورعلی افزود: مجموعه مدیریت ارشد استان خود را موظف می‌داند در کنار همکاران پرتلاش کمیته امداد، بیش از پیش بر موضوع سلامت سالمندان، تأمین دارو، هزینه‌های درمان و تجهیزات پزشکی تمرکز کند تا رنج کهولت سن با دغدغه هزینه‌های درمان همراه نشود.

توجه به نیازهای روحی و تکریم اجتماعی سالمندان

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی و روحی زندگی سالمندان گفت: باید به موضوع تکریم اجتماعی، ارتباط مداوم و برنامه‌های زیارتی و روحی توجه ویژه شود؛ زیرا نیاز به توجه عاطفی، هم‌صحبتی و حفظ منزلت، اگر مهم‌تر از معیشت مادی نباشد، کمتر از آن نیست.

حمایت‌های استانی با حفظ کرامت سالمندان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در ادامه بر ضرورت توزیع مناسب حمایت‌های استانی تأکید کرد و گفت: باید پیگیری کنیم تا بسته‌ها و حمایت‌های استانی به بهترین شکل و با بالاترین میزان حفظ حرمت و آبرو به دست سالمندان برسد.