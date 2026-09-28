به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی عصر دوشنبه در دیدار جمعی از آتشنشانان شهر گرگان، با تجلیل از فداکاریهای این قشر، نجات جان انسانها را از مصادیق برجسته عمل صالح دانست و بر ضرورت قدردانی از آتشنشانان تأکید کرد.
وی با اشاره به دشواری و حساسیت حرفه آتشنشانی اظهار کرد: گاهی صحنههای سیل، آتشسوزی و حوادث مختلف را میبینیم و مشاهده میکنیم که آتشنشانان برای نجات دیگران، خود را در معرض خطر قرار میدهند.
نماینده ولیفقیه در گلستان گفت: وقتی خانوادهای گرفتار آتشسوزی میشود و آتشنشان برای نجات آنان وارد میدان میشود، این یک کار بسیار ارزشمند و انسانی است و پاداش حقیقی چنین ایثاری نزد خداوند محفوظ خواهد بود.
وی با بیان اینکه ارزش واقعی این خدمت با پاداش مادی قابل مقایسه نیست، خاطرنشان کرد: شاید پاداشهای دنیوی، حقوق و مزایا نتواند جبرانکننده عظمت کاری باشد که آتشنشانان انجام میدهند؛ چراکه آنان در لحظه خطر، جان خود را به خطر میاندازند تا جان انسان دیگری را نجات دهند.
نورمفیدی با اشاره به دشواری برخی مشاغل، از جمله فعالیت کارگران معادن، گفت: کار در معدن نیز از مشاغل بسیار سخت و پرخطر است؛ اما آتشنشانی نیز از جمله کارهایی است که انسان باید در لحظه حادثه، خطر را به جان بخرد و بدون درنگ برای نجات دیگران وارد میدان شود.
وی تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، نیت الهی، نجات انسانها و خدمت به مردم است و باید از همه آتشنشانان به خاطر این مسئولیت سنگین و فداکارانه تقدیر و تشکر کرد.
نماینده ولیفقیه در گلستان با اشاره به مفهوم عمل صالح در آموزههای دینی اظهار کرد: خداوند متعال در آیات متعدد، انسان را نسبت به سرمایه ارزشمند عمر متوجه میکند؛ چراکه انسان سرمایه عمر خود را در این دنیا هزینه میکند و پرسش اساسی این است که از این سرمایه چه چیزی برای وی باقی میماند.
وی افزود: انسان اگر مراقب نباشد و عمر خود را درست مصرف نکند، دچار خسارت میشود؛ اما کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام میدهند، از این زیان رهایی مییابند.
نورمفیدی با بیان اینکه عمل صالح تنها عبادت فردی نیست، ادامه داد: عمل صالح تنها نماز، روزه، تلاوت قرآن و ذکر گفتن نیست؛ در روایات اسلامی حتی برداشتن یک خار یا مانع از مسیر مردم نیز عمل صالح شمرده شده است.
وی اظهار کرد: اگر انسانی مانعی را از مسیر مردم بردارد تا فرد دیگری زمین نخورد و آسیب نبیند، همین کار نزد خداوند دارای ارزش است؛ بنابراین دایره عمل صالح بسیار وسیع است و خدمت به مردم یکی از روشنترین جلوههای آن به شمار میرود.
نورمفیدی در ادامه با توصیه به آتشنشانان برای توکل بر خداوند در لحظات سخت و حساس گفت: وقتی وارد میدان خطر میشوید، با نام خدا و توکل بر وی قدم بردارید و ذکر «یا حَفیظُ یا عَلیمُ» را فراموش نکنید.
وی افزود: «یا حفیظ» یعنی خداوندی که بندگانش را حفظ میکند و «یا علیم» یادآور خدایی است که به همه امور آگاه است؛ بنابراین در لحظات خطر، دل را به خدا بسپارید و از خود خدا یاری بخواهید.
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