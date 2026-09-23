به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی ظهر چهارشنبه در همایش استانی زکات در گرگان اظهار کرد: مردم مؤمن گلستان همواره به فریضه زکات توجه داشتهاند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این فریضه با برنامهریزی و نظم بیشتری دنبال شد و جنبه حکومتی پیدا کرد.
وی با اشاره به تفاوت آثار زکات با برخی دیگر از فرایض دینی افزود: بسیاری از واجبات اسلامی اگرچه آثار اجتماعی دارند، اما جنبه فردی آنها پررنگتر است؛ در حالی که زکات از فرایضی است که آثار اجتماعی مستقیم و گستردهای دارد.
نماینده ولیفقیه در گلستان ادامه داد: زکات علاوه بر کمک به نیازمندان و رفع بخشی از مشکلات جامعه، یک اثر مهم اخلاقی نیز دارد و انسان را با یکی از خطرناکترین آسیبهای اخلاقی یعنی حرص، طمع و دلبستگی به مال و دنیا مقابله میدهد.
نورمفیدی اظهار کرد: هنگامی که فردی بخشی از مال خود را به عنوان زکات پرداخت میکند، در حقیقت بر این دلبستگی غلبه کرده و خود را از وابستگی به مال رها میکند و این مسئله از آثار مهم واجبات مالی و صدقات است.
وی با قدردانی از زکاتدهندگان و عاملان جمعآوری زکات در استان گفت: ائمه جمعه شیعه و اهل سنت و علمای اهل سنت در نقاط مختلف گلستان در ترویج و جمعآوری زکات نقش مؤثری دارند.
نماینده ولیفقیه در گلستان شفافیت در هزینهکرد زکات را از عوامل مؤثر در تقویت این فرهنگ دانست و افزود: مردم باید بدانند زکاتی که پرداخت میکنند در چه مسیری هزینه میشود و این شفافیت میتواند انگیزه مردم برای پرداخت زکات را افزایش دهد.
نورمفیدی همچنین با اشاره به شرایط کشور و تقارن این مراسم با هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فشارها و تهدیدهای مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی و شناختی مواجه بوده، اما با وجود این فشارها مسیر خود را ادامه داده و امروز نیز حفظ انسجام و وحدت داخلی اهمیت ویژهای دارد.
وی با تأکید بر ضرورت وحدت مسئولان و مردم در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: نقد و مطالبهگری جای خود را دارد، اما در برابر دشمن باید صدای واحد و انسجام ملی حفظ شود و همه جریانها و مسئولان برای حفظ منافع کشور در کنار یکدیگر باشند.
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