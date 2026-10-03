کشف مواد مخدر در استان ایلام ۲۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح‌اله گراوند شامگاه شنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز ایلام، ضمن تبریک هفته فراجا به مردم استان و کارکنان انتظامی، اظهار داشت: مأموریت اصلی پلیس، سازماندهی عرصه امنیت و نظم در کنار مردم و تلاش برای تقویت امنیت، انسجام و آرامش جامعه است.

وی با اشاره به رویکرد فرمانده کل انتظامی کشور در دوره جدید، افزود: یکی از محورهای مهم مورد تأکید در حکم ابلاغی سردار رادان، پیاده‌سازی معماری فراجای آینده است که بر اساس آن، حرکت مجموعه انتظامی به سمت پلیسی چابک، فعال، کاملاً عملیاتی، مقتدر، قانونمند، مشارکت‌پذیر و هوشیار دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه مردم سرمایه اصلی پلیس هستند، تصریح کرد: پلیس بدون مشارکت و همراهی مردم نمی‌تواند به اهداف خود در حوزه نظم و امنیت دست یابد و در شرایط سخت و حوادث اخیر نیز همکاری مردم استان در انتقال اخبار و اطلاعات به مجموعه انتظامی، نقش مؤثری در تأمین امنیت داشت.

سردار گراوندی بر توسعه خدمات هوشمند انتظامی تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از سامانه پلیس من، بخش قابل توجهی از خدمات انتظامی از جمله خدمات راهور، شماره‌گذاری، گذرنامه و وظیفه عمومی به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود و تلاش مجموعه انتظامی بر این است که با توسعه خدمات هوشمند، زمان انتظار و مراجعات حضوری مردم کاهش یابد.

وی با اشاره به تجربه مدیریت تردد زائران در ایام اربعین، بیان کرد: استفاده از سامانه سجاد و اتصال آن به سامانه‌های کشور عراق، نقش مؤثری در تسهیل فرآیند تردد زائران داشت و امسال با تعامل و هماهنگی مناسب میان مجموعه‌های گذرنامه ایران و عراق، ایستایی زائران در مرز مهران به حداقل رسید.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان، اظهار داشت: استان ایلام دارای ۴۲۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است که با اقتدار توسط مرزبانی حراست می‌شود و به لطف هوشیاری و تلاش مرزبانان، وضعیت مقابله با قاچاق مطلوب است.

وی از اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد رانندگی در هفته فراجا خبر داد و افزود: رانندگانی که در این هفته نسبت به پرداخت اصل جریمه‌های رانندگی خود اقدام کنند، از بخشودگی جرائم دوبرابری ناشی از دیرکرد برخوردار خواهند شد.

سردار گراوندی با اشاره به ضرورت مقابله با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از جرایم و آسیب‌های اجتماعی ریشه در اعتیاد دارد و در ۶ ماهه نخست امسال میزان کشفیات مواد مخدر در استان ایلام نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفت: خانواده‌ها باید نسبت به رفتار، ارتباطات و وضعیت فرزندان خود حساسیت و نظارت بیشتری داشته باشند؛ چرا که بی‌توجهی به برخی رفتارهای به ظاهر کوچک می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های جدی‌تر در آینده شود.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: راهبرد پلیس در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ترکیبی از اقدامات سلبی و ایجابی است و در بخش ایجابی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت فرهنگی و اجتماعی و پلیس فتا، برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و آگاهی‌بخشی در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و ادارات اجرا می‌شود.

سردار گراوندی در پایان با تأکید بر رویکرد جامعه‌محوری پلیس، اظهار داشت: هدف مجموعه انتظامی، حرکت به سمت پلیسی است که در متن جامعه حضور مؤثر داشته باشد، با مردم مشارکت و تعامل کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، برای ارتقای امنیت، آرامش اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تلاش کند.