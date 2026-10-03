به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی، با اشاره به اهمیت این طرح ملی که توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) هدایت می‌شود، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح تنها تأمین بخشی از برق مورد نیاز مدارس نیست، بلکه تبدیل مدارس به بستری آموزشی برای آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های انرژی پاک و نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از منابع تجدیدپذیر در نسل آینده است.

احداث نیروگاه خورشیدی در ۹۰ مدرسه

وی در تشریح جزئیات فاز نخست طرح در لرستان افزود: در مرحله نخست، ۹۰ باب مدرسه در سطح استان از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به‌عنوان مدارس هدف شناسایی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: برای هر یک از این مدارس، یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت پنج کیلووات پیش‌بینی شده است که با اجرای کامل این مرحله، مجموعاً ۴۵۰ کیلووات ظرفیت تولید برق پاک به شبکه مدارس استان افزوده خواهد شد.

تأمین تجهیزات و آمادگی برای آغاز عملیات اجرایی

جمشیدی با تأکید بر آمادگی شرکت توزیع نیروی برق لرستان برای آغاز عملیات اجرایی این طرح تصریح کرد: در حال حاضر تمامی تجهیزات مورد نیاز شامل پنل‌های خورشیدی، تابلوها و استراکچرها از سوی ساتبا تأمین و به انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق لرستان منتقل شده است.

وی خاطرنشان کرد: محل احداث نیروگاه‌ها در مدارس هدف نیز به‌طور کامل مشخص شده و شرکت توزیع برق استان آمادگی لازم برای آغاز عملیات را دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان افزود: به محض ابلاغ پیمانکار از سوی ساتبا، عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی با نظارت دقیق کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان آغاز خواهد شد.