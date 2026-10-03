بازدید سرزده بازرس کل قضایی لرستان از شرکت آب و فاضلاب 

به گزارش خبرگزاری مهر، «حمزه رضایی»، بازرس کل قضایی لرستان، به همراه هیئت همراه با حضور در شرکت آب و فاضلاب استان، ضمن بررسی وضعیت خدمت‌رسانی به مردم، روند فروش اشتراک و کنتور را مورد بررسی قرار داد.

رضایی در ادامه این بازدید از بخش‌های مختلف شرکت آب و فاضلاب استان از جمله «دفتر میز خدمت» و «واحد حقوقی» بازدید کرد و در نشستی با مسئولان این شرکت، مسائل و مشکلات موجود در حوزه خدمت‌رسانی به مردم و مشترکان را مورد بررسی قرار داد.

تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی مشترکان

بازرس کل قضایی استان لرستان با تأکید بر ضرورت بهبود کیفیت خدمات اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب باید به سمتی حرکت کند که کیفیت خدمات و رضایتمندی مشترکان ارتقا یابد و ما نیز در این مسیر در کنار مجموعه آب و فاضلاب هستیم و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی همچنین تأکید کرد: مشترکان باید خود کنتور آب را انتخاب کرده و نسبت به خرید آن اقدام کنند.

ضرورت رعایت حقوق قانونی مشترکان

رضایی با اشاره به ماهیت خدماتی شرکت آب و فاضلاب افزود: این شرکت یک مجموعه خدماتی است که بر اساس اصل مشتری‌مداری فعالیت می‌کند و از این رو باید خواسته‌های اصولی و قانونی مشترکان را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: هدف، ارائه بهترین خدمات ممکن به مشترکان است و نصب کنتور آب باید پس از واریز هزینه‌های مربوط و اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های ذی‌ربط، در حداقل زمان ممکن انجام شود.

ارائه خدمات آب و فاضلاب از طریق دفاتر پیشخوان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان نیز در این بازدید با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر اظهار داشت: بسیاری از خدمات شرکت آب و فاضلاب در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک و با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش رفاه شهروندان از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این خدمات، فرآیند فروش انشعاب آب و فاضلاب است که از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شهروندان ارائه می‌شود.