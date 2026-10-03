طیبه یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در محل جمع‌آوری کارتن‌های مازاد بیمارستان امام خمینی(ره) ساری رخ داد که با تلاش نیروهای امدادی و عوامل مربوطه به‌طور کامل مهار شد.

وی افزود: پس از اطفای حریق، عملیات نظافت و پاکسازی محل حادثه در حال انجام است و شرایط در محوطه بیمارستان به سمت وضعیت عادی در حال بازگشت است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: به دلیل انتشار دود ناشی از این حادثه، بخش‌های گوارش و روان به‌صورت موقت تخلیه شدند.

یوسفی تصریح کرد: با مهار آتش و کاهش دود، روند بازگشت این دو بخش به محل استقرار خود آغاز شده و شرایط در حال عادی شدن است.

وی تأکید کرد: حریق به ساختمان اصلی بیمارستان سرایت نکرده و خدمات درمانی بیمارستان پس از کنترل شرایط، در حال بازگشت به روال معمول است.

جزئیات بیشتر درباره علت وقوع این حادثه و میزان خسارت احتمالی، پس از اعلام رسمی مسئولان اطلاع‌رسانی خواهد شد.