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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

آتش‌سوزی در محوطه بیمارستان امام خمینی(ره) ساری مهار شد

آتش‌سوزی در محوطه بیمارستان امام خمینی(ره) ساری مهار شد

ساری- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مهار کامل حریق در محوطه بیمارستان امام خمینی(ره) ساری خبر داد و گفت: این حادثه به ساختمان اصلی بیمارستان سرایت نکرده است.

طیبه یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در محل جمع‌آوری کارتن‌های مازاد بیمارستان امام خمینی(ره) ساری رخ داد که با تلاش نیروهای امدادی و عوامل مربوطه به‌طور کامل مهار شد.

وی افزود: پس از اطفای حریق، عملیات نظافت و پاکسازی محل حادثه در حال انجام است و شرایط در محوطه بیمارستان به سمت وضعیت عادی در حال بازگشت است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: به دلیل انتشار دود ناشی از این حادثه، بخش‌های گوارش و روان به‌صورت موقت تخلیه شدند.

یوسفی تصریح کرد: با مهار آتش و کاهش دود، روند بازگشت این دو بخش به محل استقرار خود آغاز شده و شرایط در حال عادی شدن است.

وی تأکید کرد: حریق به ساختمان اصلی بیمارستان سرایت نکرده و خدمات درمانی بیمارستان پس از کنترل شرایط، در حال بازگشت به روال معمول است.

جزئیات بیشتر درباره علت وقوع این حادثه و میزان خسارت احتمالی، پس از اعلام رسمی مسئولان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6966785

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