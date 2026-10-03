به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شنبه شب در نشست جمع‌بندی سفر به شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در شهرستان جم اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در شرایطی قرار دارد که دشمنان با تمام توان در برابر کشور ایستاده‌اند و هدف آنان ضربه زدن به مسیر پیشرفت و ایستادگی ایران است.

وی افزود: در چنین شرایطی، حفظ وحدت و انسجام ملی اهمیت ویژه‌ای دارد و مردم استان بوشهر نیز با همدلی و همراهی، حمایت خود را از کشور و نظام نشان داده‌اند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشاهدات خود در جریان سفر به شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر تصریح کرد: مردم این مناطق با وجود فشارهای اقتصادی و مشکلات موجود، همچنان روحیه همراهی و پشتیبانی خود را حفظ کرده‌اند و این موضوع مسئولیت مدیران و نمایندگان را برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات آنان سنگین‌تر می‌کند.

نیکزاد ادامه داد: مسئولان باید از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناطق جنوبی استان و بهبود شرایط زندگی مردم استفاده کنند و اقدامات انجام‌شده در این سفر نیز در همین چارچوب دنبال خواهد شد.

آغاز عملیات اجرایی ۳۶ کلاس درس

وی با اشاره به دستاوردهای سفر در حوزه آموزش و پرورش گفت: یکی از محورهای مهم این سفر، توسعه زیرساخت‌های آموزشی در شهرستان‌های جنوبی استان بود که در همین راستا عملیات اجرایی ۳۶ کلاس درس جدید آغاز شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علاوه بر این، برای احداث ۷۲ کلاس درس دیگر در شهرستان‌های جنوبی استان برنامه‌ریزی شده است که اجرای این طرح‌ها با مشارکت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام خواهد شد.

نیکزاد افزود: بر اساس توافق صورت‌گرفته، ۵۰ درصد هزینه اجرای این پروژه‌ها از سوی سازمان نوسازی مدارس کشور و ۵۰ درصد دیگر از محل اعتبارات سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تأمین می‌شود و مقرر شده است عملیات اجرایی این طرح‌ها در مدت ۱۶ ماه به پایان برسد.

وی همچنین از اختصاص اعتبار برای تجهیز مدارس خبر داد و گفت: رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز برای تأمین ۴۰ میلیارد تومان اعتبار با هدف خرید تجهیزات آموزشی مدارس قول مساعد داده است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی و تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس از الزامات ارتقای کیفیت آموزش است و اجرای این طرح‌ها باید با جدیت و در زمان‌بندی تعیین‌شده دنبال شود.