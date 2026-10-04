رگبار، رعدوبرق و تندباد در ارتفاعات و مناطق مرکزی و غربی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد اظهار کرد: امروز یکشنبه دوازدهم مهرماه، آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در مناطق دریایی استان نیز وزش باد نسبتاً شدید جنوب‌غربی تا شمال‌غربی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با رشد ابر در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی استان احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، خیزش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با اشاره به مخاطرات ناشی از ناپایداری‌های جوی، توصیه کرد شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وی در بخش دیگری از پیش‌بینی خود درباره وضعیت دریایی استان گفت: دریا به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج نیز به بیش از یک‌ونیم متر خواهد رسید.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان تصریح کرد: با توجه به مواج شدن دریا، توصیه می‌شود از تردد شناورهای سبک، صیادی و تفریحی خودداری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، به‌ویژه در بنادر غربی و مرکزی استان، در نظر گرفته شود.

حمزه‌نژاد خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی روز دوشنبه نیز با شدت کمتر در استان هرمزگان ادامه خواهد داشت.

وی همچنین درباره روند دمایی استان گفت: طی سه روز آینده، کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و افزایش دمای بیشینه در مناطق مختلف هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.