اعزام ۱۶۶ ورزشکار زن و مرد به بازی های پاراآسیایی؛ اعلام فهرست نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، بیست‌وششم مهر تا دوم آبان ۱۴۰۵، استان آیچی و شهر ناگویا در ژاپن میزبان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی خواهد بود؛ رویدادی که با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار از کشورهای مختلف آسیا و در ۱۸ رشته ورزشی برگزار می‌شود.

برای ایران، این دوره از بازی ها تنها یک حضور دیگر در تقویم ورزش پارالمپیک نیست. کاروان کشورمان در پنجمین حضور خود در بازی‌های پاراآسیایی، در شرایطی متفاوت از دوره‌های گذشته پا به میدان می‌گذارد؛ شرایطی که ورزشکاران ایرانی در کنار تمام دشواری‌های آن، با اراده‌ای استوار خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده کرده‌اند.

ایران در کمتر از یک سال، دو جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته ؛ روزهایی سخت که تبعات و دشواری‌های آن، زندگی مردم و ورزش کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، اردوها و تمرینات ملی‌پوشان متوقف نشد. ورزشکاران کشورمان با برنامه ریزی های انجام شده از سوی کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون های ذیربط، با وجود همه سختی‌ها خود را به اردوها رساندند، تمرین کردند و برای روزی آماده شدند که بار دیگر نام ایران را در بزرگ‌ترین میدان ورزشی پاراآسیایی طنین‌انداز کنند.

در آیچی-ناگویا، ۱۶۶ ورزشکار ایرانی متشکل از ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در ۱۵ رشته ورزشی به میدان خواهند رفت: پاراتیراندازی با کمان، پاراتیراندازی، پاراشنا، پارادوومیدانی، بوچیا، پاراجودو، پاراوزنه‌برداری، پاراتکواندو، پاراتنیس روی میز، پارادوچرخه‌سواری، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، فوتبال نابینایان، گلبال و پاراشمشیربازی.

حسن جانفشان ملی پوش جانباز تیم پاراتنیس روی میز با ۶۰ سال سن مسن ترین ورزشکار کاروان و پریماه تورانی ملی پوش تیم پاراتکواندو با ۱۶ سال سن جوان ترین ورزشکار کاروان ایران در این دوره از بازی هاست.

اما این کاروان، تنها مجموعه‌ای از ورزشکاران برای رقابت و کسب مدال نیست؛ هر یک از این قهرمانان، بخشی از داستان ایران را با خود به ناگویا می‌برند. داستان کشوری که در روزهای دشوار، ایستاد و ورزشکارانی که با وجود همه محدودیت‌ها، تمرین و تلاش را ادامه دادند تا در میدان مسابقه، نماینده مردم و پرچم ایران باشند.

«جانفدای ایران قوی» نام کاروان ایران در این دوره است و «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» شعار آن. شعاری که یادآور رنج کودکان در جنگ و خشونت است و در عین حال، پیام کاروان ایران را در خود جای داده است؛ پیامی از جنس یادآوری، همدلی و ایستادگی.

سرپرستی کاروان ایران را سیدمحمد پولادگر بر عهده دارد و آنا جهانگرد، دانش‌آموزی که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه میناب توسط آمریکای جنایتکار جانباز شد، به عنوان سرپرست معنوی کاروان در کنار ملی‌پوشان حضور خواهد داشت.

کاروان ایران در آیچی-ناگویا، با تکیه بر توانایی و اراده فرزندان خود و با پشتوانه هویت و فرهنگ غنی این سرزمین، راهی میدان می‌شود؛ کاروانی که می‌خواهد در کنار رقابت ورزشی، روایتگر ایران، مردم ایران و ایستادگی آنان نیز باشد.

این‌بار، پرچم ایران در ناگویا به دست قهرمانانی به اهتزاز درمی‌آید که مسیر رسیدنشان به این میدان، خود حکایت یک مبارزه است؛ مبارزه‌ای برای حضور، برای افتخار و برای سربلندی ایران.

معرفی تیم گلبال:

ملی پوشان: محمد پرنیا جماایران، حسن جعفری، محمد منصوری، مهدی عباسی، محمد سرنجی، خلیل شهریار نسب

کادر فنی و سرپرستی : مهدی نباتی مربی، سیدمحمد بیدگلی سرمربی و سرپرست

معرفی تیم پاراجودو:

ملی پوشان: مهدی برچلو، موسی غلامی، علی نوایی، رضا غلامی، امیرحسین نیمروزی، محمدرضا خیراله زاده

کادر فنی و سرپرستی: خسرو گلکار سرمربی، وحید نوری مربی، رسول ضابطیان سرپرست

معرفی تیم فوتبال نابینایان:

ملی پوشان: حسین رجب پور، بهزاد زادعلی اصغری، احمدرضا شاه حسینی، مرتضی کریمی، صادق رحیمی، محمدامین رحیم زاده، رضا صدری، علیرضا بخت، محمدصالح میرزایی، محمدجواد آقاجانی

کادر فنی و سرپرستی: جواد فلفلی سرمربی و سرپرست، مرتضی رمضانی مربی، میثم شجاعیان مربی

معرفی بسکتبال با ویلچر مردان:

ملی پوشان: محمدحسن سیاری، امیدهادی اظهر، وحید غلام آزاد، مرتضی عابدی، مهدی عباسی، امیررضا احمدی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، عبدالجلیل قرنجیک، محمد محمدنژاد، رضا نیک سیرت، محمدطاها یارمحمدی

کادر فنی و سرپرستی: بهروز سلطانی سرمربی، غلامرضا نامی مربی، محمدرضا دستیار مربی، مهرداد آگین سرپرست

معرفی بسکتبال با ویلچر زنان:

ملی پوشان: رقیه قاضیلو، رقیه امیری، فتانه پورآت، مهسا سعادت، سیمین مظفری، زهرا نصری، هستی همایونی، نادیه بلوچی، زهرا حبیبی، رقیه صالحی، فاطمه مولایی، مهدیه روحانی

کادر فنی و سرپرستی: آذرهمایون پور مربی، حسن پالار مربی، فاطمه جلالی سرپرست

معرفی تیم بوچیا:

ملی پوشان: حسین اسماعیلی، مریم ملکی فلاح، ندا غائبی

کادر فنی و سرپرستی: سعید یارمحمدی سرمربی ، پری مرد میدان مربی، نجمه غائبی مربی، زهره نخعی پرستار، سیدمسعود طباطبائیان سرپرست

معرفی تیم پاراتنیس روی میز:

ملی پوشان: حسن جانفشان

کادر فنی و سرپرستی: کیوان رمضانی مربی و سرپرست

معرفی تیم پاراتیراندازی:

ملی پوشان: سیدمحمدرضا میرشفیعی، علی گلوی، ساره جوانمردی، نسرین شاهی، فائزه احمدی، مهسا حاجی محمدی

کادر فنی و سرپرستی: فتح اله دلفانی خان سرمربی، زینب امینی تبار مربی، مژگان نصیری زاهد سرپرست

معرفی تیم پاراتیراندازی با کمان:

ملی پوشان: غلامرضا رحیمی، سمیه رحیمی، محدثه باباحبیب، هادی نوری، امیرمحمد بارانی

کادر فنی و سرپرستی: زهرا نعمتی سرمربی و سرپرست، محمدصالح پالیزبان مربی، امین علی خانی نژاد مربی

معرفی تیم پاراشنا:

ملی پوشان: شاهین ایزدیار، محمدحسین کریمی، سینا ضیغمی نژاد، ابوالفضل ظریف پور، ابوالفضل ملک اولادی، علی مطلبی فشارکی، علی رشید آبادی

کادر فنی و سرپرستی: مهدی ضیایی سرمربی، سعید سنجری مربی، محسن پژوهش مربی، علی رغبتی سرپرست

معرفی تیم والیبال نشسته مردان:

وحید بایلری، مرتضی مهرزاد، میثم علی پور، امیررضا میرزایی، رسول اسدی، صادق بیگدلی، حسین گلستانی، محمد نعمتی، پارسا محمدی، مهدی بابادی، حسین دیریک وند، میثم حاجی بابایی

کادر فنی و سرپرستی: هادی رضایی سرمربی، محمدرضا رحیمی مربی، فرشید عاشوری مربی، علی کشفیا سرپرست

معرفی تیم والیبال نشسته زنان:

ملی پوشان: فاطمه جهانی، زینب ملکی، فرزانه حیدری، بتول خلیل زاده، مهری فلاحی، فاطمه عباسی، حدیث رضایی، ندا پنجه باشی، زهرا نجاتی، مریم ناظری، مریم کلهر، سپیده جمال دوست

کادر فنی و سرپرستی: مریم ایرانمنش مربی، هادی رضایی مشاور فنی، رقیه اله کرم سرپرست

معرفی تیم پاراوزنه برداری:

ملی پوشان: زهرا آقایی، نیکو روزبهانی، علیرضا ایزدی، علی سیفی، محسن بختیار، روح اله رستمی، علی اصغر ابارقی، علی اکبر غریب شاهی، احمد امین زاده، مهدی صیادی

کادر فنی و سرپرستی: حسین توکلی سرمربی مردان، احمد ملاحسینی مربی، معصومه سادات بابایی مربی تیم زنان، بابک محمدی سرپرست

معرفی تیم پاراتکواندو:

ملی پوشان: محمدطاها حسن پور، سعید صادقیان پور، امیرمحمد حقیقت شناس، علیرضا بخت، مهدی پوررهنما، حامد حق شناس، آیلار جامی، روزا ابراهیمی، مریم عبداله پور، زهرا رحیمی، پریماه تورانی، مرضیه نصرالهی، رومینا چمسورکی

کادر فنی و سرپرستی: مهدی احمدی سرمربی مردان، عاطفه کشاورز سرمربی زنان، علی کریمی صابر مربی مردان، شقایق خان جانی مربی زنان، علی اصغر حسن زاده سرپرست

معرفی تیم پاراشمشیربازی:

معرفی ملی پوشان: سپیده سهرابی، مهدی عابدی

کادر فنی و سرپرستی: تینا عابدی مربی، علیرضا پورسلمان سرپرست

معرفی تیم پارادوچرخه سواری:

معرفی ملی پوشان: محمد دلیر، رضا رشنو (جلوران)، بهروز فرزاد

کادر فنی و سرپرستی: مازیار فرزاد مربی و سرپرست

معرفی تیم پارادو ومیدانی:

معرفی ملی پوشان: مهدی اولاد، علیرضا مختاری، امیرحسین علی پور، حسن باجولوند، حمید اسلامی، ظفر ذاکر، لیلا کبک زن، الهام صالحی، امان اله پاپی، صادق بیت سیاح، عرفان بندری، هاشمیه متقیان، سعید افروز، یاسین خسروی، وجیهه هوشمند، فائزه دیبایی، حامد امیری، زینب مرادی، شهلا حدیدی، مهران نکوئی، علی الفت نیا، هاشم رستگاری، هاجر صفرزاده، کوثر قرایی، سامان پاکباز، پرستو حبیبی، هرمز صیدی، رضا حاتمی، معصومه تورانی، مهرداد محمدی، فرزانه سهرابی تبار، زهرا سادات پوراسماعیل، حنان کعب عمیر، علیرضا زارع، محمدابراهیم پورطلایی، محمدطاها بیگ رضایی، فاطمه امیرزادگان، بتول جهانگیری، محمد بخشی، محمد صابر فتح آباد، فاطمه زهرا امیریوسفی، الناز دارابیان، آتنا محمدی ها، فاطمه زهرا امیریوسفی، وحید علی نجیمی، حسن صالحی امین (دونده همراه)، مبینا خیاط (دونده همراه)

کادر فنی و سرپرستی: محمدعلی رفاهیت مربی، مصطفی بهرامی مربی، علیرضا مهرصفوتی مربی، سیدمهدی شاهرخی مربی، سیدمحسن شاهرخی مربی، بهمن رضایی مربی، مهدی موسوی مربی، فاطمه برمشوری مربی، زینب کعب عمیر مربی، زهرا کرم زاده مربی، لیلا صفری مربی، فاطمه تشنه دل مربی، آذین ساکی سرپرست بانوان، علی اصغر هادیزاده سرپرست