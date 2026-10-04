قالیباف: هفت شرط ایران محقق نشود، تنگه‌ هرمز باز نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهر ماه) مجلس، در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا، فرارسیدن هفته‌ نیروی انتظامی را به دلاوران خدوم فرماندهی انتظامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی متذکر شد: به سال‌ها توفیق خدمت در این مجموعه‌ پیشرو، متخصص، فداکار و مردمی می بالم. در دورانی که افتخار خدمت در این سنگر مقدس را داشتم، رهبر شهید انقلاب به من فرمودند که پلیس باید مثل خورشید باشد که وقتی طلوع می‌کند، بر همه یکسان می‌تابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خورشید نگاه نمی‌کند در شبی که گذشت چه کسی عبادت کرد و چه کسی گناه کرد؛ عدالت در امنیت نیز یعنی چتر آرامش و خدمت برای تک‌تک آحاد جامعه، بی‌هیچ تبعیض و تفاوتی برقرار باشد.

وی ادامه داد: در همین راستا، مجلس شورای اسلامی تقویت همه‌جانبه‌ بنیه‌ انتظامی، از جمله تجهیز پلیس به فناوری‌های روز و اصلاح اساسی وضعیت معیشت پرسنل شریف فراجا و دیگر نیروهای مسلح را یک اولویت قطعی می‌داند.

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رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین لازم می‌دانم درخشش غرورآفرین کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام معنادار «فرشتگان میناب» در بازی های آسیایی ناگویا را با کسب ۵۲ مدال رنگارنگ صمیمانه تبریک عرض کنم.

وی ادامه داد: این موفقیت، به‌ویژه رکوردشکنی تاریخی دختران نجیب و دلاور این سرزمین با کسب ۳ مدال طلا، سندی زنده از بالندگی و اراده‌ دختران ایرانی است؛ الگویی موفق از اصالت و قهرمانی که در سخت‌ترین میدان‌های جهانی درخشید و تصویرسازی‌ها و روایت‌های جعلی دستگاه تبلیغاتی دشمن را در صحنه‌ عمل باطل کرد. به یکایک این جوانان غیور، کادرهای فنی و خانواده‌های فداکارشان درود می‌فرستم و سربلندی روزافزون نام پرافتخار ایران را آرزومندم.

قالیباف در ادامه، گفت: در آستانه‌ سالروز حماسه‌ تاریخی هفتم اکتبر قرار داریم؛ نقطه‌ عطف بنیادینی که تاریخ منطقه را به پیش و پس از خود تقسیم کرد.

وی یادآور شد: در هفتم اکتبر، مجاهدان غیور فلسطینی تصمیم گرفتند که با شرف و عزت بایستند و توهم امنیت پوشالی صهیونیست‌ها را به ترسی پایدار برای‌ آنها بدل سازند. امام شهید در همان‌ روزهای‌ نخست‌ فرمودند شکست رژیم صهیونیستی‌ در هفت اکتبر، یک شکست‌ غیر قابل‌ ترمیم است.

قالیباف افزود: امروز با گذشت زمان، ابعاد این تحلیل دقیق راهبردی برای تحلیلگران هوشمند روشن شده است. شکست غیرقابل ترمیم یعنی رژیم صهیونی که ده ها سال، خود را به عنوان طرف مظلوم تصویر کرده بود، امروز نزد افکار عمومی دنیا رسوا شده و کار دولت های استکباری را برای استمرار حمایت های عظیم مادی و معنوی از این رژیم سخت کرده و باعث شده است که آینده‌ پایداری این رژیم بدون چشم انداز شود.

رئیس مجلس تصریح کرد: همچنین ارکان دکترین امنیت ملی این رژیم فروپاشیده و با هیچ عملیات یا بودجه‌ ای قابل بازسازی نیست؛ رژیمی که سال‌ها ادعای بازدارندگی مطلق و قدرت اطلاعاتی نفوذناپذیر داشت، امروز در یک باتلاق فرسایشی دست‌وپا می‌زند، سازه‌ هویتی و امنیتی این رژیم نشست کرده است و با بمباران و جنایت، فونداسیون ویران‌ شده ترمیم نمی‌شود و این رژیم حتی با حمایت های بی نظیر آمریکا نیز نتوانسته آن شکست را جبران کند و به سوی نابودی کامل پیش می رود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته این فقط صهیونیست ها نیستند که‌ در استیصال و درماندگی‌ گرفتار شده‌اند، آمریکایی ها نیز در مقابل ایستادگی و مقاومت ملت ایران مستاصل گشته‌اند.

وی ادامه داد: آمریکایی ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می زنند، اخیراً از طریق میانجی، پیشنهادهایی مطرح کرده اند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته‌ کردن مطالبات یک‌طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی است و تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه‌ هرمز باز نخواهد شد.

وی گفت: آن ها این صراحت و قاطعیت ما را به خوبی می شناسند و با گوشت و پوست و استخوان درک کرده اند، اما برای آنکه افکار عمومی داخلی خود و مردم دنیا را فریب دهند، در کنار فشار اقتصادی و اقدامات نظامی و امنیتی، لفاظی ها و تهدیدات نظامی خود را افزایش داده اند به گونه‌ای‌ که گاهی در یک روز، چند حرف متناقض می‌زنند.

قالیباف تاکید کرد: این ویژگی میدان جنگ شناختی است که در آن، دشمن یک روز ژست مذاکره و توافق می‌گیرد، روز دیگر تهدید به درگیری و ویرانی می کند و روز بعد ادعای واسطه‌گری و مصالحه دارد.

وی توضیح داد: هدف از این تناقض‌های طراحی‌شده نیز ایجاد سردرگمی ذهنی در جامعه ایران، برهم زدن ثبات تصمیم‌گیری‌ مسئولان و دستکاری محاسبات راهبردی ماست اما زهی خیال باطل؛ جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که سیاست کلان و امنیت ملی‌ خود را با توئیت‌ها یا مصاحبه‌های روزانه‌ مقامات آمریکایی تنظیم کند. ما رفتار و عمل واقعی دشمن را مبنای عمل قرار می‌دهیم، نه لفاظی‌ها و دوگانه‌سازی‌های دروغین در رسانه‌ها را.

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رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما براساس راهبرد اقتدار و عقلانیت، نه هیجان‌زده می‌شویم و نه مرعوب؛ هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم؛ هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران، استفاده می کنیم،

قالیباف گفت: بارها گفته ام کسی در میدان مذاکره پیروز است که خود را برای جنگ آماده کرده باشد. امروز به فضل الهی، جمهوری اسلامی ایران و جبهه‌ مقاومت در اوج صلابت، قرار دارد و کشور در نهایت اقتدار میدانی و انسجام ملی است و ذیل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، هرگز اجازه نخواهیم داد توهمات دشمنان درباره‌ ایران عزیز ما محقق شود.