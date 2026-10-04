به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، ارکستر سازهای ایرانی به سرپرستی پوریا شیوافرد و با آواز مجتبی عسگری، عصر شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در شهر آستراخان روسیه روی صحنه رفت و با اجرای قطعاتی در دستگاه سه‌گاه، بخشی از ظرفیت موسیقی دستگاهی و سازهای اصیل ایرانی را برای مخاطبان این شهر به اجرا گذاشت.

این اجرا در سالن فیلارمونی آستراخان برگزار شد و جمعی از مسئولان، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و هنری ایران و روسیه، در کنار علاقه‌مندان موسیقی میهمان این برنامه بودند.

کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، احمد حیدریان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان و جمعی از مسئولان فرهنگی، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و هنری شهر آستراخان در این برنامه حضور داشتند و اجرای ارکستر سازهای ایرانی را از نزدیک دنبال کردند.

ارکستر سازهای ایرانی در این برنامه با تکیه بر رنگ‌آمیزی سازهای اصیل ایرانی و ظرفیت‌های موسیقی دستگاهی، قطعاتی را در دستگاه سه‌گاه اجرا کرد؛ موسیقی‌ای که تلاش می کرد با ظرافت‌های ملودیک و فضای ویژه موسیقی کلاسیک ایرانی، امکان آشنایی نزدیک‌تر مخاطبان روس با بخشی از میراث موسیقایی ایران را فراهم کند.

این اجرا توسط بنیاد فرهنگی و هنری رودکی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و در چارچوب برنامه روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه برگزار شد.

پیش از این نیز ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز مجتبی عسگری، در ۲ اجرای جداگانه در شهرهای مسکو و کازان روی صحنه رفته بود و با اجرای آثار موسیقی ایرانی و «دریاچه قو»، بخشی از موسیقی ارکسترال ایران را به مخاطبان روس معرفی کرده بود.