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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

صدای سازهای ایرانی در آستراخان شنیده شد؛ جزئیات کنسرتی برای روس‌ها

صدای سازهای ایرانی در آستراخان شنیده شد؛ جزئیات کنسرتی برای روس‌ها

ارکستر سازهای ایرانی به سرپرستی پوریا شیوافرد و خوانندگی مجتبی عسگری شامگاه شنبه یازدهم مهر در شهر آستراخان روسیه کنسرتی را پیش روی مخاطبان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، ارکستر سازهای ایرانی به سرپرستی پوریا شیوافرد و با آواز مجتبی عسگری، عصر شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در شهر آستراخان روسیه روی صحنه رفت و با اجرای قطعاتی در دستگاه سه‌گاه، بخشی از ظرفیت موسیقی دستگاهی و سازهای اصیل ایرانی را برای مخاطبان این شهر به اجرا گذاشت.

این اجرا در سالن فیلارمونی آستراخان برگزار شد و جمعی از مسئولان، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و هنری ایران و روسیه، در کنار علاقه‌مندان موسیقی میهمان این برنامه بودند.

کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، احمد حیدریان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان و جمعی از مسئولان فرهنگی، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و هنری شهر آستراخان در این برنامه حضور داشتند و اجرای ارکستر سازهای ایرانی را از نزدیک دنبال کردند.

ارکستر سازهای ایرانی در این برنامه با تکیه بر رنگ‌آمیزی سازهای اصیل ایرانی و ظرفیت‌های موسیقی دستگاهی، قطعاتی را در دستگاه سه‌گاه اجرا کرد؛ موسیقی‌ای که تلاش می کرد با ظرافت‌های ملودیک و فضای ویژه موسیقی کلاسیک ایرانی، امکان آشنایی نزدیک‌تر مخاطبان روس با بخشی از میراث موسیقایی ایران را فراهم کند.

این اجرا توسط بنیاد فرهنگی و هنری رودکی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و در چارچوب برنامه روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه برگزار شد.

پیش از این نیز ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز مجتبی عسگری، در ۲ اجرای جداگانه در شهرهای مسکو و کازان روی صحنه رفته بود و با اجرای آثار موسیقی ایرانی و «دریاچه قو»، بخشی از موسیقی ارکسترال ایران را به مخاطبان روس معرفی کرده بود.

کد مطلب 6967058
علیرضا سعیدی

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