به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی صبح یکشنبه در قرارگاه استانی نظارت بر بازار با اشاره به عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حوزه تنظیم بازار و تولید محصولات کشاورزی، اظهار کرد: در این مدت بازرسی‌های ویژه‌ای در سطح بازار استان انجام شد که در جریان آن ۴۹۶ مورد تخلف شناسایی و پرونده متخلفان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: با توجه به ضرورت کنترل قیمت‌ها و مدیریت شرایط بازار، روند نظارت‌ها در شهریورماه تشدید شد و علاوه بر تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف، اخطاریه‌های لازم نیز صادر شده است.

عبور جوجه‌ریزی از سهمیه پیش‌بینی‌شده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به وضعیت تولید مرغ در استان اشاره کرد و گفت: در شهریورماه امسال حدود ۸۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان انجام شد که این میزان از سهمیه ۷۰۰ هزار قطعه‌ای پیش‌بینی‌شده فراتر رفت.

فرازی تصریح کرد: روند جوجه‌ریزی در مهرماه نیز مطلوب بوده و تنها طی ۱۲ روز نخست این ماه، بیش از ۴۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان انجام شده است.

وی ادامه داد: افزایش جوجه‌ریزی می‌تواند چشم‌انداز مناسبی برای تأمین مرغ مورد نیاز استان ایجاد کند و به مدیریت بازار و جلوگیری از کمبود احتمالی این محصول کمک کند.

خرید مرغ مازاد برای حمایت از تولیدکنندگان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حمایت از مرغداران استان گفت: با هدف جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان و مدیریت بازار، خرید مرغ مازاد با قیمت مناسب توسط کشتارگاه‌های نسیم و دلناز در شهرستان گچساران در حال انجام است.

وی افزود: این اقدام با هدف ایجاد تعادل میان تولید و مصرف انجام می‌شود تا در صورت افزایش تقاضا، امکان تأمین مناسب مرغ و استمرار ثبات بازار فراهم باشد.

افزایش مسئولیت‌های نظارتی بدون افزایش نیروی انسانی

فرازی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش وظایف جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی و نظارت بر توزیع کالا اشاره کرد و گفت: با ابلاغ قوانین جدید در حوزه نظارت بر توزیع کالا، مسئولیت‌های سازمان جهاد کشاورزی افزایش یافته است.

وی بیان کرد: با وجود افزایش حجم وظایف، چارت سازمانی و نیروی انسانی این مجموعه متناسب با مسئولیت‌های جدید افزایش پیدا نکرده است و امیدواریم با تدبیر مسئولان، این مشکل برطرف شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تقویت نیروی انسانی و تجهیز تیم‌های نظارتی برای انجام دقیق‌تر مأموریت‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم ضروری است.

مقابله با نوسانات غیرواقعی قیمت

فرازی با اشاره به برخی نوسانات قیمتی در بازار گفت: همه افزایش قیمت‌ها ناشی از تغییرات نرخ ارز نیست و در برخی موارد، رفتارهای خودسرانه و خارج از ضوابط نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار نظارت بر بازار و تقویت تیم‌های بازرسی برای جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و سفره مردم ضروری است.