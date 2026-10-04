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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

جوجه‌ریزی از مرز ۸۰۰ هزار قطعه در کهگیلویه و بویراحمد عبور کرد

جوجه‌ریزی از مرز ۸۰۰ هزار قطعه در کهگیلویه و بویراحمد عبور کرد

یاسوج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: همزمان با تشدید نظارت بر بازار، جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان نیز از سهمیه ۸۰۰ هزار قطعه ای پیش‌بینی‌شده عبور کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی صبح یکشنبه در قرارگاه استانی نظارت بر بازار با اشاره به عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حوزه تنظیم بازار و تولید محصولات کشاورزی، اظهار کرد: در این مدت بازرسی‌های ویژه‌ای در سطح بازار استان انجام شد که در جریان آن ۴۹۶ مورد تخلف شناسایی و پرونده متخلفان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: با توجه به ضرورت کنترل قیمت‌ها و مدیریت شرایط بازار، روند نظارت‌ها در شهریورماه تشدید شد و علاوه بر تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف، اخطاریه‌های لازم نیز صادر شده است.

عبور جوجه‌ریزی از سهمیه پیش‌بینی‌شده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به وضعیت تولید مرغ در استان اشاره کرد و گفت: در شهریورماه امسال حدود ۸۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان انجام شد که این میزان از سهمیه ۷۰۰ هزار قطعه‌ای پیش‌بینی‌شده فراتر رفت.

فرازی تصریح کرد: روند جوجه‌ریزی در مهرماه نیز مطلوب بوده و تنها طی ۱۲ روز نخست این ماه، بیش از ۴۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان انجام شده است.

وی ادامه داد: افزایش جوجه‌ریزی می‌تواند چشم‌انداز مناسبی برای تأمین مرغ مورد نیاز استان ایجاد کند و به مدیریت بازار و جلوگیری از کمبود احتمالی این محصول کمک کند.

خرید مرغ مازاد برای حمایت از تولیدکنندگان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حمایت از مرغداران استان گفت: با هدف جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان و مدیریت بازار، خرید مرغ مازاد با قیمت مناسب توسط کشتارگاه‌های نسیم و دلناز در شهرستان گچساران در حال انجام است.

وی افزود: این اقدام با هدف ایجاد تعادل میان تولید و مصرف انجام می‌شود تا در صورت افزایش تقاضا، امکان تأمین مناسب مرغ و استمرار ثبات بازار فراهم باشد.

افزایش مسئولیت‌های نظارتی بدون افزایش نیروی انسانی

فرازی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش وظایف جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی و نظارت بر توزیع کالا اشاره کرد و گفت: با ابلاغ قوانین جدید در حوزه نظارت بر توزیع کالا، مسئولیت‌های سازمان جهاد کشاورزی افزایش یافته است.

وی بیان کرد: با وجود افزایش حجم وظایف، چارت سازمانی و نیروی انسانی این مجموعه متناسب با مسئولیت‌های جدید افزایش پیدا نکرده است و امیدواریم با تدبیر مسئولان، این مشکل برطرف شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تقویت نیروی انسانی و تجهیز تیم‌های نظارتی برای انجام دقیق‌تر مأموریت‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم ضروری است.

مقابله با نوسانات غیرواقعی قیمت

فرازی با اشاره به برخی نوسانات قیمتی در بازار گفت: همه افزایش قیمت‌ها ناشی از تغییرات نرخ ارز نیست و در برخی موارد، رفتارهای خودسرانه و خارج از ضوابط نیز در افزایش قیمت‌ها مؤثر است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار نظارت بر بازار و تقویت تیم‌های بازرسی برای جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و سفره مردم ضروری است.

کد مطلب 6967098

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    نظرات

    • IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
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      والا ما از گرونی نمی تونیم مرغ بخریم کجا قیمتش پایینه واسه مسولینی که این همه پولدارن چیزی نیست

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