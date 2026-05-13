تلاش برای احیای ۲۶ واحد مرغداری‌ راکد در کهگیلویه وبویراحمد

امینالله آقاشیری در گفتوگو با خبرنگار مهر از تلاش برای احیای مرغداریهای راکد استان خبر داد و اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید با هدف افزایش تولید مرغ و کمک به تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تا پایان سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۶۰ واحد مرغداری در استان وجود داشت که از این تعداد، ۱۳۴ واحد فعال و ۲۶ واحد غیرفعال بودند.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند جوجهریزی در سال جاری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۳۱ واحد مرغداری فعال در استان اقدام به جوجهریزی کردهاند و مجموع جوجهریزی انجامشده در این واحدها به ۷۵۳ هزار و ۲۵۰ قطعه رسیده است.
وی ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته، یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۸۶۰ قطعه جوجهریزی در استان انجام شده بود که امسال این میزان به ۷۸۸ هزار و ۹۵۰ قطعه رسیده است.
آقاشیری افزایش قیمت نهادههای دامی، رشد قیمت جوجه و برخی مشکلات اقتصادی را از عوامل کاهش جوجهریزی عنوان کرد و افزود: در شرایط عادی ماهانه بین ۵۰ تا ۵۵ واحد مرغداری در استان جوجهریزی داشتند، اما امسال این میزان در فروردین به ۱۴ واحد و در اردیبهشت به ۱۷ واحد کاهش یافته است.
وی با اشاره به دستور استاندار برای فعالسازی دوباره مرغداریهای راکد تصریح کرد: فهرست واحدهایی که سال گذشته فعال بودند اما به دلیل مشکلات مالی و افزایش هزینهها از چرخه تولید خارج شدهاند، به استانداری و بانک کشاورزی معرفی شده و موضوع تأمین اعتبار آنها از طریق سایر نهادها در حال پیگیری است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین نهادههای دامی گفت: با وجود برخی مشکلات حملونقل، استانداری و راهداری برای تسهیل ورود نهادهها به استان و رفع کمبودها وارد عمل شدهاند و پیگیریها در این زمینه ادامه دارد.
