به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه ساماندهی سواحل و تفرجگاه‌ها اظهار کرد: با توجه به اقلیم گرم استان و وجود رودخانه‌های پرآب، گرایش مردم به تفرجگاه‌های آبی اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین تمامی دستگاه‌های اجرایی باید بدون فوت وقت و بدون انتظار برای ابلاغیه‌های بالادستی، وارد فاز عملیاتی پیشگیری شوند.

وی با اشاره به لزوم مداخله مستقیم مدیریت شهری در شهرهای ساحلی افزود: شهرداری‌های اهواز، آبادان، خرمشهر، شوشتر و شوش که رودخانه‌ها از بافت شهری آنها عبور می‌کنند، موظف هستند نیروهای نجات‌غریق آموزش‌دیده مستقر کنند و با نصب علائم هشداردهنده از حوادث مرگبار جلوگیری به عمل آورند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با انتقاد از وضعیت کانال‌های انتقال آب تصریح کرد: سازمان آب و برق خوزستان وظیفه دارد در مسیرهای عبوری کانال‌ها از روستاها و مناطق مسکونی، نسبت به فنس‌کشی و ایمن‌سازی فوری اقدام کند و در صورت سرقت تجهیزات، با هماهنگی دهیاری‌ها و بخشداری‌ها مانع از ایجاد خطر برای شهروندان شود.

نجاتی به پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطح ملی اشاره کرد و گفت: از وزارت کشور مطالبه کرده‌ایم که تخصیص امکانات نجات‌غریق صرفاً بر پایه نوار ساحلی دریا نباشد، چرا که رودخانه‌های کارون، دز، کرخه، مارون و شاوور سالانه پذیرای جمعیت کثیری از مردم هستند و نیاز به نگاه ویژه دارند.

وی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها و خانواده‌ها در فرهنگ‌سازی بیان کرد: نجات جان حتی یک انسان رسالتی خطیر است و در کنار آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها برای مراقبت از فرزندان، دستگاه‌هایی که توانایی ممانعت از خطر را داشتند اما کوتاهی کردند، در وقوع سوانح مقصر و مسئول خواهند بود.