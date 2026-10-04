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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

بازدید مدیرعامل بانک تجارت از شرکت «آکو باتری»

بازدید مدیرعامل بانک تجارت از شرکت «آکو باتری»

مدیرعامل بانک تجارت در بازدید ازشرکت «آکو باتری» بر حمایت هدفمند از تولید، تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری از ابزارهای نوین بانکی برای تقویت صنایع تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، مدیرعامل بانک تجارت در جریان بازدید از ظرفیت‌های تولیدی، روند فعالیت‌ها، توانمندی‌های فنی و برنامه‌های توسعه‌ای مجموعه صنعتی «آکو باتری»، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صنایع کشور، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌گیری از محصولات‌نو و ابزارهای نوین بانکی را از رویکردهای بانک تجارت در کمک به تقویت تولید، رونق اقتصادی و توسعه اشتغال عنوان کرد.

اخلاقی همچنین بر آمادگی بانک تجارت برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها با استفاده از شیوه‌های نوین تأکید کرد.

در این بازدید، مهدی اشجع مدیرعامل هلدینگ آکو نیز گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه، ظرفیت‌های تولیدی شرکت آکو باتری، دستاوردهای صنعتی و نیازهای مالی آن ارائه کرد و زمینه‌های گسترش همکاری با بانک تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سهام شرکت آکو باتری از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ آکو به‌عنوان شرکت تولیدی صنعتی بومی استان اردبیل در بورس اوراق بهادار کشور پذیره‌نویسی شده و توسط رئیس کل بانک مرکزی ایران در همایش تامین مالی با شیوه‌های نوین به‌عنوان مجموعه برتر استان تجلیل شد.

کد مطلب 6967374

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