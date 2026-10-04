ناشنوایان فعال اربعینی در همایش ملی «قهرمانان سکوت» تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته ناشنوایان در همایش ملی قهرمانان سکوت از فعالان فرهنگی، هنری و خادمان اربعینی و جنگ رمضان تجلیل شد.

این مراسم با حضور ۱۲۰ نفر از استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، قم، کرمان و همدان در اردوگاه لقمان حکیم کاشان به مدت سه روز برگزار شد.

قدردانی از گروه‌های سرود و نمایش که در تجلیل و فراق امام مجاهد شهید و مجاهدان و شهدای جنگ رمضان آثاری داشتند و نمایشگاههای برتر از برنامه های این همایش بود.

حجت الاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در این مراسم از برپایی موکب در موسم اربعین، تجمع در اجتماعات شبانه و اعزام چند گروه از ناشنوایان به مراسم اربعین و اجرای آثار هنری در موسوم اربعین تشکر کرد .

احمدی ضمن تقدیر از تربیت چند مبلغ توانمند به زبان اشاره گفت: کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین نیز برای تسهیل حضور ناشنوایان داوطلب در مراسم اربعین و ساماندهی تولیدات آنان گروه ناشنوایان اربعینی را با مسئولیت یکی از فعالان این حوزه که از مترجمان زبان اشاره است، تشکیل داده و هر سال صدها ناشنوا را با ساماندهی به اربعین اعزام می‌کند و ضمنا در گروه های جهادی نیز آنان را فعال کرده است.



همچنین نماهنگ «خیل بندگان» که «سروده رهبر شهید در وصف ناشنوایان» است نیز رونمایی شد.

حضور فعال در مراسم جاماندگان اربعین، ثبت نام در گروه های جان‌فدا، تشکیل گروه های فعال جهادی، گروه‌های سرود و تئاتر و بر پایی مراسم عزاداری و تبیینی ویژه ناشنوایان از اقدام های ارزشمند فعالان مردمی با مشارکت خود ناشنوایان در سراسر کشور است.