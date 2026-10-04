فرزاد جامعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن روز ملی دامپزشکی به تمام تلاشگران این عرصه، اظهار کرد: چهاردهم مهرماه در تقویم ملی کشور به عنوان روز ملی دامپزشکی نامگذاری شده است و این روز مبارک را به همه فعالان عرصه دامپزشکی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

برگزاری هفته دامپزشکی از ۱۱ تا ۱۷ مهر

وی افزود: برنامه‌های هفته دامپزشکی از یازدهم تا هفدهم مهرماه سال ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و هر روز با شعاری در خصوص فعالیت‌های دامپزشکی نامگذاری شده است. امروز روز دوم این هفته است و شعار هفته ما «دامپزشکی ضامن امنیت غذایی از مزرعه تا سفره» است.

نظارت بر تولید و عرضه فرآورده‌های دامی

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: نظارت و همراهی با مراکز تولید از ارکان اصلی دامپزشکی استان است و در شرایط کنونی با توجه به وضعیت جامعه، وظایف خود را انجام می‌دهیم. بازدید و نظارت بر اماکن عرضه فرآورده‌های دامی، کنترل و پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های طیور، آبزیان و زنبور عسل، همچنین کنترل فرآورده‌های نهاده‌های دامی که برای تغذیه دام و طیور استفاده می‌شود، در کنار جلوگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، از اهداف عمده فعالیت‌های دامپزشکی استان محسوب می‌شود.

انجام بیش از ۱۸ هزار بازدید در شش ماهه نخست سال

وی در ارائه آمار فعالیت‌های اداره‌کل دامپزشکی استان اظهار کرد: در حدود شش ماهه اول سال ۱۴۰۵، حدود ۱۸ هزار و ۵۲۲ مورد بازدید از اماکن تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های دامی انجام شده که در نتیجه این بازدیدها، حدود ۱۱۵ هزار و ۸۵۲ کیلوگرم فرآورده دامی که شرایط لازم برای مصرف را نداشتند، ضبط و معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شدند. تعداد پرونده‌های قضایی آماده‌شده و ارجاع‌شده به مراجع تعزیرات حکومتی و دادگاه‌ها حدود ۲۱۷ مورد به علاوه ۸ مورد پلمپ بوده است.

نظارت بهداشتی بر صادرات محصولات دامی

جامعی در خصوص نظارت بهداشتی و کیفی بر محصولات صادراتی گفت: از آنجایی که تنها مرجع پذیرنده کشورهای خارجی برای محصولات غذایی، به‌ویژه با منشأ دامی، گواهی‌ها و تأییدیه‌های دامپزشکی هستند، ما طبق وظایف سازمانی خود بر این محصولات نیز نظارت و بازرسی داریم. در این خصوص، نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات جوجه‌های یک‌روزه حدود ۵ فقره به کشور افغانستان با حدود ۱۷۴ هزار عدد جوجه انجام شده است. همچنین در خصوص نظارت بهداشتی بر صادرات عسل به مقصد کشورهای آذربایجان، یک مورد گواهی بهداشتی حمل با حدود ۱۶ هزار کیلوگرم صادر شده و نظارت بهداشتی و کیفی بر صادرات محصولات لبنی به کشورهای آذربایجان و گرجستان با ۳۰ فقره کنترل و حدود ۴۷ هزار و ۴۱۰ کیلوگرم صادرات انجام شده است.

مرز بیله‌سوار؛ تنها کریدور ترانزیت دام زنده کشور

وی با اشاره به اهمیت مرزهای استان اردبیل افزود: در حال حاضر مرز بیله‌سوار به عنوان تنها کریدور ترانزیت کالا، به‌ویژه دام زنده، در کشور محسوب می‌شود. گمرک بیله‌سوار و مرز بیله‌سوار در استان اردبیل به عنوان تنها کریدور انتقال و ترانزیت دام زنده به سایر کشورها شناخته می‌شود و ما با توجه به رسالت خود، کنترل و نظارت بر ترانزیت دام زنده را در حدود ۶۶۰ مورد در شش ماهه اخیر انجام داده‌ایم. همچنین در خصوص نظارت بهداشتی و کیفی و ترانزیت فرآورده‌های دامی به مقصد کشورهای آذربایجان، اوکراین، برزیل، روسیه، کانادا، مغولستان و هندوستان، حدود ۱۱۰ گواهی بهداشتی نظارت و بررسی شده است.

فعالیت کشتارگاه‌های صنعتی در استان

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل در خصوص کشتارگاه‌های صنعتی استان گفت: کشتارگاه‌های صنعتی استان به جز شهرستان سرعین که در حال آماده‌سازی و بهره‌برداری است، در تمام شهرستان‌ها فعال هستند و عمده کشتارگاه‌های صنعتی ما در سه شهرستان اردبیل، خلخال و پارس‌آباد مشغول فعالیت هستند. در حال حاضر سه کشتارگاه صنعتی طیور در استان فعال است و به حول و قوه الهی یک کشتارگاه صنعتی طیور دیگر نیز تا پایان سال در استان به بهره‌برداری خواهد رسید.