به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی از آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری اداره مدیریت راه‌های استان، بارش باران در اکثر محورهای اصلی چهارمحال و بختیاری در جریان است.

وی افزود: در حال حاضر بارش باران در محورهای شهرکرد، بن، سامان، اردل، کوهرنگ، بازفت و فارسان مشاهده می‌شود و وضعیت جوی این محورها به‌صورت مستمر توسط عوامل راهداری پایش می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین بارش باران در محورهای فارسان ـ چلگرد و چلگرد ـ بازفت ـ مسجدسلیمان گزارش شده است.

خدابخشی با اشاره به تداوم رصد شرایط جوی و ترافیکی محورهای استان تصریح کرد: نیروهای راهداری در محورهای مواصلاتی استان حضور دارند و در صورت نیاز برای تأمین ایمنی و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای وارد عمل خواهند شد.

وی از رانندگان خواست با توجه به بارش باران و احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها، سرعت مطمئنه را رعایت کرده، فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را حفظ کنند و از انجام حرکات ناگهانی در مسیر خودداری کنند.