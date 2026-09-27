قطعه «فقط تو» برای «سفینه نجات» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، قطعه «فقط تو» همراه با موزیک ویدیو این اثر با صدای احسان یاسین منتشر شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

عوامل سازنده این قطعه که برای تیتراژ پایانی انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» ساخته شده است، عبارتند از خواننده و ترانه سرا: احسان یاسین، تنظیم و میکس و مستر: علی وانیار، آهنگساز: احسان یاسین، علی وانیار و ساکسوفون: هادی جداری.

متن ترانه‌ای که احسان یاسین سروده، به شرح زیر است:

«باید غرق رویا شم

رها مث موجای دریا شم

با هر حال با بالای کوچیکم

بالاتر از سقف دنیا باشم

فقط تو

بمون و باز بال پروازم باش

فقط تو

همیشه و هر جا همراهم باش

من تو رو ادامه میدمتو

روی چشام هی میذارمتو

تو رو به دنیا نمیدمتو

تا خود آسمونا میرمو

رفیق ستاره ها میشمو

نورو به همه دنیا میدمو

فقط تو

بمون و باز بال پروازم باش

فقط تو

همیشه و هر جا همراهم باش

تو مدار خیالاتم

هرجا که باشی تو باهاتم

تویی سفینه ی امن نجاتم

هر جا که باشمو هر جور

هوامو داری تو از دور هربار

همه ی دنیا هم رو به روم باشه

با تو از چیزی نمیترسم

روزای سختو با تو سر کردم

تو برا قلبم بودی همدم»

اکران انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، محصول استودیوی اسکای فریم به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی با عبور از مرز فروش ۳۰ میلیارد تومان و جذب ۳۰۰ هزار مخاطب توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.