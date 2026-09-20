ارسلان جولایی دوبلور کاراکتر «گنجو» در انیمیشن «سفینه نجات» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ورودش به این پروژه گفت: پیش‌تر نیز با این گروه در دوبله انیمیشن «پسر دلفینی» همکاری داشتم و محمدامین همدانی تهیه‌کننده این اثر، از همکاران پیشین من بود. در انیمیش «پسر دلفینی» نیز نقش یک کاراکتر منفی را دوبله می‌کردم. در این پروژه جدید از سوی سعید شیخ‌زاده مدیر دوبلاژ برای دوبله دعوت شدم و متوجه شدم که فضای کاری متفاوتی نسبت به قبل دارد.

وی فزود: در این انیمیشن من کاراکتر «گنجو» را دوبله می‌کنم که به نوعی یک شخصیت خاکستری در فیلم دارد، همچنین در ابتدای کار، نقش یک راننده را نیز دوبله کردم که در ۱۰ دقیقه ابتدایی فیلم حضور داشت.

این دوبلور درباره خوانندگی تعدادی از ترانه‌های انیمیشن «سفینه نجات» اظهار کرد: بخشی از خوانندگی ترانه‌های انیمیشن نیز به من سپرده شد؛ از جمله آهنگی برای شخصیت «داناک» که پیش از آن، گویندگی‌اش بر عهده شخص دیگری بود. از آنجایی که توانایی آواز لزوماً با مهارت گویندگی همراه نیست، این وظیفه به من واگذار شد و کوشیدم اجرایی ارائه دهم که تا حد ممکن به صدای شخصیت اصلی نزدیک باشد. همچنین خوانندگی تیزرهای تبلیغاتی اثر، با مشورت عوامل تولید و با لطف ایشان، به من محول شد.

این هنرمند درباره حفظ ارتباط با کودکان عنوان کرد: با توجه به مخاطب کودک این اثر، تلاش کردم تا با حفظ روحیه‌ کودکانه‌ درونم، ارتباطی صمیمی با بچه‌ها برقرار کنم. دنیای کودکان با بزرگسالان تفاوت دارد و من به‌عنوان فردی که به انیمیشن علاقه‌مند هستم، همواره سعی کرده‌ام حس پویایی و شادابی را در کار خود منعکس کنم. حتی در مواجهه‌ روزمره با کودکان در فضای شهری، با بچه‌ها گفتگو و شوخی دارم و بازخورد مثبتی دریافت می‌کنم.

وی با اشاره به دیالوگ‌های مناسب «سفینه نجات» تاکید کرد: خوشبختانه، تجربه طولانی آقای شیخ‌زاده در دوبله انیمیشن، به او این امکان را داده است که تشخیص دهد کدام دیالوگ‌ها برای کودکان مناسب هستند و کدام‌یک ممکن است برایشان نامفهوم یا ناپسند باشد. مساله‌ای که متأسفانه در بسیاری از آثار امروزی نادیده گرفته می‌شود. نکته تأسف‌بار این است که، در برخی انیمیشن‌های اخیر، دیالوگ‌هایی به چشم می‌خورد که نه‌تنها از نظر محتوایی برای گروه سنی کودک مناسب نیست، بلکه از جهت درک واژگان نیز برایشان مبهم است و کودک معنای بسیاری از کلمات و جملات را متوجه نمی‌شوند.

جولایی درباره نحوه گویندگی در تیزر «سفینه نجات» گفت: در تیزرهای تبلیغاتی «سفینه نجات» سعی شد با استفاده از بخش‌های جذاب فیلم، شور و نشاط لازم به مخاطب منتقل شود. من نیز در اجرای گویندگی تیزر سعی کردم پویایی و شادابی زیادی داشته باشم تا بچه‌ها را برای تماشای این انیمیشن ترغیب کنم.

وی متذکر شد: داستان «سفینه نجات» از روندی پویا برخوردار است؛ شخصیت اصلی که کودکی خردسال است، در جریان رویدادها به‌تدریج با چالش‌هایی گوناگون روبه‌رو می‌شود و در این مسیر، گام‌به‌گام به قهرمانی بدل می‌شود که با تکیه بر تفکر و آموخته‌هایش، بر دشواری‌ها غلبه می‌کند. این سیر تحول برای کودکان بسیار جذاب است، چراکه به آنها نشان می‌دهد حتی یک کودک نیز می‌تواند با اندیشه و اراده خود، تغییری بزرگ و تأثیرگذار ایجاد کند.

جولایی در پایان بیان کرد: من همواره سعی می‌کنم در برنامه‌های رادیویی که حضور دارم انیمیشن‌های روی پرده سینما را برای مخاطبان معرفی کنم. امیدوارم «سفینه نجات» نیز چون دیگر کارهای خوب سال، مورد استقبال قرار گیرد.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، محصول استودیوی اسکای فریم، به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی ساخته شده است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «در سیاره‌ای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانه‌ای‌ست که آنها را از دست آبدزک‌ها نجات دهد. هم‌زمان پسر بچه‌ای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها می‌شود.»

سعید شیخ‌زاده مدیر دوبلاژ این اثر است و سحر صحامیان، ابراهیم شفیعی، زهرا سلیمی، شایان شامبیاتی، مریم رادپور، ارسالان جولایی، نیما نکویی، سعید شیخ‌زاده و مینا قیاسپور صداپیشگان «سفینه نجات» هستند.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، از ۴ شهریور توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور اکران خود را آغاز کرده است.