کوروش باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم‌های ملی وزنه‌برداری مردان و زنان ایران در بازی‌های آسیایی گفت: به نظرم وزنه‌برداری چه در بخش آقایان و چه در بخش بانوان خوب بود. چیزی که پیش‌بینی می‌شد، حتی فراتر از آن، نتیجه حاصل شد و فکر می‌کنم فدراسیون وزنه‌برداری در این مسابقات کارنامه مثبت و موفقی گرفت و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. برای اولین بار دختران ما توانستند مدال بگیرند؛ آن هم نه یک مدال، بلکه دو مدال برنز. پسران ما هم دو مدال طلا گرفتند. می‌شد یک مدال دیگر هم گرفت، اما به هر حال کسب دو مدال طلا اتفاق کمی نیست و روی هم رفته بچه‌ها خوب کار کردند.

وی در مورد عملکرد علیرضا نصیری و انتقادها از نحوه انتخاب وزنه‌های او توسط کادر فنی اظهار کرد: روی کاغذ، من با کسانی که از نحوه انتخاب وزنه کادر فنی ایراد می‌گیرند، موافقم. می‌توانستیم استراتژی بهتری را به کار بگیریم؛ مثلاً ابتدا مدال برنز را قطعی می‌کردیم و بعد برای نقره تلاش می‌کردیم. البته باید اجازه بدهیم اعضای کادر فنی برگردند و از آنها درباره این موضوع سؤال شود تا پاسخ خودشان را بشنویم، اما من هم موافقم که استراتژی انتخاب‌شده می‌توانست بهتر باشد.

کارشناس وزنه‌برداری درباره اینکه مشکل علیرضا نصیری چیست و او برای رسیدن به موفقیت در مسابقات مهم چه کاری باید انجام دهد، گفت: علیرضا نصیری وزنه‌بردار قابل قبولی است و واقعاً وزنه‌بردار خوبی است. من فکر می‌کنم بیشتر از بحث فنی، بحث روانی علیرضا نصیری مطرح است. البته شاید بخشی از کارش هم مربوط به مسائل فنی باشد. علیرضا فوق‌العاده آماده بود و به نظر من باید وزنه را می‌زد. این وزنه‌ای نبود که دور از دسترسش باشد. اصلاً ممکن است علیرضا نصیری استرس نداشته باشد، اما به عقیده من، لازم است مسائل و مشکلات احتمالی او از نظر روانی بیشتر مورد توجه و برطرف شود. فکر می‌کنم مسئله او بیش از آنکه به شرایط بدنی مربوط باشد، جنبه روانی دارد.

باقری درباره عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری بانوان ایران در بازی‌های آسیایی گفت: فکر می‌کنم وزنه‌برداری بانوان نشان داد که اگر حمایت و توجه بیشتری نسبت به این بخش صورت بگیرد، ظرفیت بالایی برای موفقیت و کسب نتایج ارزشمند دارد. دختران ما نشان دادند که توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند و می‌توانند در رقابت‌های مهم برای ایران افتخارآفرینی کنند.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به پوشش رسانه‌ای رقابت‌های وزنه‌برداری بانوان اظهار کرد: به نظرم این بخش نیاز دارد بیشتر دیده شود. صداوسیما مسابقات بانوان را به‌طور کامل پخش نمی‌کند و نمی‌دانم دلیل این موضوع چیست. وقتی این مسابقات و عملکرد ورزشکاران زن بیشتر دیده شود، قطعاً توجه و حمایت بیشتری نیز نسبت به این رشته شکل خواهد گرفت. بانوان ما بعد از چندین سال به نظر من شایستگی کسب حداقل دو مدال را داشتند و حتی در شرایطی ریحانه کریمی می‌توانست برای کسب مدال نقره نیز رقابت کند. اما در مجموع معتقدم دختران ما کارنامه قابل قبولی از خود به جا گذاشتند.

وی افزود: کادر فنی بانوان نیز به نظر من عملکرد خوبی داشت و در مجموع، مجموعه وزنه‌برداری بانوان نشان داد که توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد و اگر حمایت و توجه بیشتری به این بخش شود، می‌توان در آینده انتظار نتایج ارزشمندتری داشت.