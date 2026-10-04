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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

زاکانی: برای تبدیل برخی پارکینگ‌ها به پناهگاه برنامه‌ریزی کرده‌ایم

زاکانی: برای تبدیل برخی پارکینگ‌ها به پناهگاه برنامه‌ریزی کرده‌ایم

شهردار تهران با اشاره به برنامه‌ریزی برای استفاده از برخی پارکینگ‌ها به‌عنوان پناهگاه در شرایط جنگ احتمالی گفت: این اقدام طی یکی دو روز انجام نشده و از قبل برای آن برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جمع خبرنگاران درباره برنامه شهرداری برای استفاده از پارکینگ‌ها به‌عنوان پناهگاه در شرایط جنگ احتمالی اظهار کرد: این موضوع اقدامی نیست که طی یک یا دو روز انجام شده باشد و برای آن از قبل برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر برخی نقاط برای این منظور لکه‌گذاری شده و در بعضی مکان‌ها نیز اقدامات اجرایی آغاز شده است.

شهردار تهران با بیان اینکه این موضوع هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای پاسخ به شرایط احتمالی جنگ انجام شده است.

کد مطلب 6967773
رامین عبداله شاهی

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