به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جمع خبرنگاران درباره برنامه شهرداری برای استفاده از پارکینگ‌ها به‌عنوان پناهگاه در شرایط جنگ احتمالی اظهار کرد: این موضوع اقدامی نیست که طی یک یا دو روز انجام شده باشد و برای آن از قبل برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر برخی نقاط برای این منظور لکه‌گذاری شده و در بعضی مکان‌ها نیز اقدامات اجرایی آغاز شده است.

شهردار تهران با بیان اینکه این موضوع هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای پاسخ به شرایط احتمالی جنگ انجام شده است.