زاکانی: قهرمانان ایران در روزهای سخت حال مردم را خوب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در پیامی، کسب ۵۲ مدال توسط کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و ایستادن کشورمان در جایگاه ششم آسیا را تبریک گفت.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانان ایران؛ در روزهای سخت، حال ایران را خوب کردید

کسب ۵۲ مدال رنگارنگ؛ ۱۹ طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز و ایستادن در جایگاه ششم آسیا، آن هم با ارتقای جایگاه ایران نسبت به دوره گذشته، افتخاری بزرگ برای ملت ایران است. اما ارزش این مدال‌ها فقط به رنگ آن‌ها و تعدادشان نیست؛ شما در یکی از سخت‌ترین مقاطع کشور، بارها پرچم ایران را بالا بردید، سرود ملی را در بام آسیا طنین‌انداز کردید و دل میلیون‌ها ایرانی را شاد کردید.

این افتخارات در روزهایی رقم خورد که ملت ایران جنگ، تهدید و فشار سنگین اقتصادی را تجربه می‌کند و دشمن می‌کوشد خستگی و ناامیدی را بر مردم ما تحمیل کند. شما اما با تلاش و غیرت خود پیام دیگری از ایران به جهان فرستادید: ایران ایستاده است، ایران امیدوار است و ایران برای پیروزی تا آخرین نفس می‌جنگد و قهرمان می‌شود.

درخشش دختران قهرمان ایران با کسب سه نشان طلا و ثبت بهترین عملکرد طلایی بانوان کشورمان در تاریخ بازی‌های آسیایی، شیرینی این موفقیت را دوچندان کرد. مدال‌آوری در ۲۱ رشته مختلف نیز رکوردی تازه برای ورزش ایران بود و نشان داد ظرفیت قهرمانی فرزندان این سرزمین، گسترده‌تر از همیشه شده است.

افتخار این کاروان برای ما معنایی عاطفی‌تر نیز داشت؛ کاروانی که با نام «فرشتگان میناب» راهی ناگویا شد و افتخاراتش را به نام فرزندان مظلوم این سرزمین پیوند زد. چه پاسخ زیبایی به روزهای سخت ایران دادید: در برابر محاصره و جنگ، نه توقف و تسلیم؛ بلکه ایستادن، ساختن و پیروز شدن.

به یکایک ورزشکاران، مدال‌آوران، مربیان، خانواده‌های صبور آنان و همه خادمان ورزش کشور خداقوت می‌گویم. فرزندان عزیز ایران؛ مدال‌هایتان تنها بر گردن شما ننشست، بر سینه یک ملت شکیت‌ناپذیر نشست. پرچمی که شما در ناگویا بالا بردید، همان پرچمی است که ملت ایران در سخت‌ترین روزها بر زمین نگذاشته است.