به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای امروز یکشنبه اعلام کرد که نقض پی‌در پی حاکمیت و تمامیت ارضی خود از سوی رژیم اشغالگر را محکوم می‌کند.

دمشق همچنین تأکید کرد که تداوم رویکرد خصمانه اشغالگران اسرائیلی تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است.

وزارت خارجه سوریه همچنین بر حق قانونی خود در اعمال حاکمیت کامل بر همه اراضی خود تأکید کرد و از تل‌اویو خواست به قوانین بین الملل پایبند باشد.

رژیم صهیونیستی بعد از سقوط دولت بشار اسد، مرتبا حریم هوایی و زمینی و حاکمیت سوریه را با حملات روزانه و اشغال بخش‌های دیگری از خاکش (غیر از جولان اشغالی) نقض کرده است.

رژیم صهیونیستی هرچند روز دست به حملات توپخانه‌ای و راه اندازی گشت‌های نظامی در خاک سوریه می‌زند.