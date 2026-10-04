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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

واکنش دمشق به ادامه تحرکات نظامی تل‌آویو در سوریه

واکنش دمشق به ادامه تحرکات نظامی تل‌آویو در سوریه

وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه‌ای به ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به اراضی سوریه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای امروز یکشنبه اعلام کرد که نقض پی‌در پی حاکمیت و تمامیت ارضی خود از سوی رژیم اشغالگر را محکوم می‌کند.

دمشق همچنین تأکید کرد که تداوم رویکرد خصمانه اشغالگران اسرائیلی تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است.

وزارت خارجه سوریه همچنین بر حق قانونی خود در اعمال حاکمیت کامل بر همه اراضی خود تأکید کرد و از تل‌اویو خواست به قوانین بین الملل پایبند باشد.

رژیم صهیونیستی بعد از سقوط دولت بشار اسد، مرتبا حریم هوایی و زمینی و حاکمیت سوریه را با حملات روزانه و اشغال بخش‌های دیگری از خاکش (غیر از جولان اشغالی) نقض کرده است.

رژیم صهیونیستی هرچند روز دست به حملات توپخانه‌ای و راه اندازی گشت‌های نظامی در خاک سوریه می‌زند.

کد مطلب 6967872

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    نظرات

    • IR ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اندر حکایت،توافقات امنیتی رژیم صهیونی و حاکمان سوریه و لبنان!

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