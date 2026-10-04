دفاع مقدس سند زرین شجاعت و پایمردی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرتبار شامگاه یکشنبه در جمع فرماندهان و فعالان بسیج اقشار این شهرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: آنچه دفاع مقدس را در تاریخ این مرز و بوم ماندگار و جاودانه ساخت، صفحه زرینی از جنس استقامت، نترسیدن و فداکاری بی‌دریغ آحاد ملت بود. این روحیه ایستادگی در برابر ناملایمات، بزرگ‌ترین یادگار و میراث گران‌سنگ هشت سال دفاع مقدس برای نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به توطئه‌های پیچیده استکبار علیه نظام اسلامی تأکید کرد: همان‌گونه که در دوران جنگ تحمیلی توانستیم با اتکا به ایمان، نترسیدن از هیمنه دشمن و عمل به تکلیف در هر مأموریتی سربلند شویم، امروز نیز با انسجام، یکدلی و حضور آگاهانه مردم در تمامی صحنه‌ها، بر مشکلات و توطئه‌ها غلبه خواهیم کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بابل، رمز تقویت همبستگی اجتماعی را توجه ویژه به نیازهای مردم دانست و تصریح کرد: ملت بصیر و غیور ایران همواره با حضور بهنگام خود در میدان، وفاداری به آرمان‌های انقلاب را ثابت کرده‌اند. در مقابل، وظیفه مدیران و خادمان ملت، خدمت صادقانه، جهادی و گره‌گشایی از مسائل جامعه است.

فرماندار بابل در پایان با تأکید بر نقش پیشران بسیج اقشار در تقویت روحیه امید و مقاومت اجتماعی خاطرنشان کرد: با وحدت همه‌جانبه، هوشیاری ملی و پیوند عمیق میان مردم و ارکان نظام، از این برهه تاریخی نیز با عزت و اقتدار عبور خواهیم کرد و دشمن در ایجاد شکاف و دلسردی میان مردم ناکام خواهد ماند

تفکر بسیجی و روحیه «ما می‌توانیم» کلید عبور از جنگ اقتصادی است

فرمانده سپاه ناحیه بابل با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی نجات‌بخش کشور در برهه‌های حساس است، گفت: امروز با اتکا به روحیه انقلابی، فرهنگ دفاع مقدس و شعار «ما می‌توانیم» در جنگ اقتصادی نیز به پیروزی خواهیم رسید.

سرهنگ حسین جناسمی اظهار کرد: امنیت پایدار امروز کشور ثمره خون پاک شهدا، از سردار شهید محمد جهان‌آرا تا شهدای اقتدار و پیشرفت، همچون شهید حسن طهرانی‌مقدم (پدر موشکی ایران) است؛ بزرگ‌مردانی که درس ایثار و خودباوری را با تکیه بر شعار «ما می‌توانیم» در تاریخ این مرز و بوم ثبت کردند.

وی با اشاره به اقتدار دفاعی و موشکی کشور افزود: نیروهای مؤمن و انقلابی با همین رویه جهادی و بی‌توجه به شرارت‌ها و تهدیدات بی‌پایان دشمنان، دستاوردهایی خلق کردند که امروز هر زمان اراده شود، ضربه شست نظام اسلامی مقتدرانه به دشمن وارد می‌شود.